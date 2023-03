NASA-Anleitung: So baust du dir dein eigenes James-Webb-Teleskop – aus Papier

Es bedurfte jahrelanger Entwicklung und Kosten in Milliardenhöhe, um das James-Webb-Teleskop in den Weltraum zu befördern. Doch nun ist es vollbracht und das Infrarotteleskop drehte seine Runden um unsere Erde. Untätig ist das Glanzstück der menschlichen Ingenieurskunst dabei allerdings keineswegs. Bereits das erste veröffentlichte Foto eines Galaxienhaufens (SMACS 0723) lässt den Betrachter sprachlos zurück. Zumal darauf der Kosmos abgebildet ist, wie er vor 4,6 Milliarden Jahren aussah. Denn so lange war das Licht in diesem Fall unterwegs, bis es auf die Sensoren des James-Webb-Teleskops traf. Damit ist das Motiv in etwa so alt wie unser Planet, die Erde.

James-Webb-Teleskop für jedermann

So viel zu den Hintergründen. Dank der NASA bekommen Interessierte jetzt die Möglichkeit, sich näher mit den einzelnen Komponenten des Weltraumteleskops auseinanderzusetzen. Und zwar nicht in Form eines wissenschaftlichen Papers oder einer Animation, sondern im Rahmen einer Modell-Basteleinheit. Die US-amerikanische Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde veröffentlichte nämlich eine entsprechende Anleitung mit den dazugehörigen Schablonen – zum Ausdrucken. Mit ihrer Hilfe lässt sich das James-Webb-Teleskop im Maßstab von etwa 1:80 zu Hause nachbauen. Und zwar unter Zuhilfenahme handelsüblicher Gegenstände, wie eines Bleistiftes, einer Schere, Kleber, Tesafilm und eines Lineals.

Die einzigen etwas komplizierteren Gegenstände sind etwas dickeres Papier – dieses lässt sich problemlos in jedem entsprechenden Geschäft oder auf Amazon kaufen – und ein (Farb-)Drucker. Alternativ kannst du auch einen beliebigen Copyshop aufsuchen und dir die 18-seitige PDF mit den Schablonen ausdrucken lassen. Weitere Details sowie besagte PDFs findest du auf der NASA-Website.

Modell des James-Webb-Weltraumteleskops

Abseits des Originalmodells aus dem Hause NASA lassen sich hier allerdings auch einige modifizierte Bauanleitungen finden. Damit wird dein Nachbau noch einmal etwas detailgetreuer. Zudem findet sich auf der Website auch die Anleitung für ein weniger kompliziertes Modell, welches man gemeinsam mit Kindern (geeignet für Schüler der 4. bis 6. Klasse) aufbauen könnte.

Übrigens: Falls du ein Foto deines James-Webb-Teleskops an die NASA schickst, kommt dieses in eine gemeinsame Galerie.

Jetzt weiterlesen Experiment: NASAs Dart-Sonde soll Asteroiden ablenken