Hast du binnen der vergangenen 14 Tage die Vorbestell-Aktion von Disney+ genutzt, so kannst du dich auf jeden Fall auf dein Widerrufsrecht berufen. Zwar handelt es sich um eine digitale Dienstleistung, da der Streaming-Dienst Disney Plus aber erst am 24. März startet, wurde noch keine Leistung erbracht. Ist deine Vorbestellung schon länger her, dürfte sich der Entertainment-Riese möglicherweise trotzdem kulant zeigen und dein Abo von Disney+ stornieren.

Leider geben die Hilfe-Seiten von Disney+ keine Informationen, wie du dein Abo in der Vorbestellungsphase wieder stornieren kannst. Und auch wenn du dich einloggst, begrüßt dich Disney+ nur mit der Information auf Englisch, dass Disney+ in deiner Region noch nicht verfügbar sei.

Disney+ stornieren: Kundenservice hilft weiter

Wer aber hilft, ist der Kundenservice von Disney+. Hier kannst du per Chat oder Telefon deine Vorbestellung rückgängig machen. In unserem Test wollte der Mitarbeiter lediglich wissen, warum die Stornierung erfolgen sollte. Beim Verweis auf das Telekom-Angebot kam lediglich noch als Abgleich die Frage nach der Bezahlmethode. Daraufhin versprach der Mitarbeiter, dass das Abo storniert und das bereits abgebuchte Geld zurückgezahlt werde.

Ob dieser Schritt wirklich erfolgt, wird sich zeigen. Da die Telekom-Aktion aber nicht an die Vorbestellfrist von Disney+ gebunden ist, kannst du hier problemlos noch einige Tage abwarten. Aktuell treten zumindest im Chat längere Wartezeiten auf. Das liegt wohl daran, dass gerade sehr viele Vorbesteller Disney+ stornieren wollen. Das Angebot der Telekom ist nämlich viel besser als das von Disney selbst.

Zur Erinnerung: Die Deutsche Telekom bietet all ihren Festnetz- und Mobilfunkkunden mit einem Vertrag an, Disney+ ein halbes Jahr kostenlos zu nutzen. Danach soll jeder weitere Monat 5 Euro kosten. Der Zugang sei monatlich kündbar und unterscheidet sich inhaltlich nicht von der direkten Buchung bei Disney+. Möglich macht das Angebot ein Exklusiv-Vertrag, den die Deutsche Telekom mit Disney geschlossen hat. Das Angebot ist unabhängig von dem IPTV-Angebot Magenta TV.