DKB mit Mega-Panne: Das sagt die Bank zu den Problemen

Die Wut der DKB-Kunden entlädt sich unter anderem auf Facebook. Dort informierte die DKB am Freitag über die Buchungspanne. Auch in der DKB-Banking-App und auf der Webseite der Bank waren am Freitag erste Infos zu der Panne zu lesen. Offiziell heißt es von der Bank, das am Donnerstag, den 3. November, teilweise Buchungen aus Oktober 2022 erneut ausgeführt wurden. „Betroffen waren zum großen Teil Transaktionen, die vom 03.10. bis 11.10.2022 getätigt wurden“, so die Bank. Wie es dazu kommen konnte, lässt du Bank auch heute noch komplett offen. Dabei sind die Folgen für Kunden mitunter gravierend. Dadurch, dass der 1. bis 3. Oktober ein langes Wochenende war, wurden alle relevanten Buchungen des Monats Oktober in diesem Zeitraum ausgeführt – und noch noch einmal.

Doppelte Buchungen führten zu überzogenen DKB-Disporahmen

Einige Kunden sprechen von 30 bis 40 Buchungen, die bei ihnen erneut ausgeführt wurden. Da hier mitunter auch hohe Abbuchungen wie etwa die Zahlung der Miete dabei war, rutschten am Freitag viele DKB-Konten ins Minus – teils sogar weit über den Disporahmen hinaus. Das hatte für die betroffenen Kunden gravierende Folgen. Denn die DKB-Systeme ließen daraufhin keine Zahlungen mit der Visa-Debitkarte oder der V-Pay-Karte mehr zu. So standen Kunden an der Supermarktkasse und konnten ihren Wochenend-Einkauf nicht bezahlen oder waren schlimmstenfalls im Ausland und nicht mehr zahlungsfähig.

In einer Stellungnahme der DKB heißt es dazu: „Das tut uns sehr leid, wenn du durch uns verschuldet eine unangenehme Situation erlebt hast. Eventuell bist du aufgrund der fehlerhaften Buchungen vom Donnerstag, den 03.11.2022, vorübergehend in den Dispo gerutscht. Sobald die Beträge zurückgebucht sind, kannst du deine Debitkarte wieder wie gewohnt einsetzen.“ Wirklich hilfreich ist das für die betroffenen Kunden nicht, die möglicherweise nicht einkaufen oder ihr Auto nicht tanken konnten. Hilfreicher wäre gewesen, wenn die DKB im Moment des Feststellens der Panne Zahlungen trotz vermeintlich überzogenem Disporahmen zugelassen hätte.

DKB macht Rück-Lastschriften zum Problem der Kunden

Schlimmer noch: Es ist auch möglich, dass durch den unverschuldet überzogenen Disporahmen Lastschriften geplatzt sind.. Möglicherweise sind so nun DKB-Kunden beim Stromanbieter, dem Vermieter oder der Telefongesellschaft negativ aufgefallen. Von der DKB heißt es dazu nur, die Kunden sollen die für den 3. und 4. November geplanten Zahlungen überprüfen. Von der DKB heißt es: „Solltest du feststellen, dass ein von dir eingerichteter Dauerauftrag oder eine deiner Überweisung nicht durchgeführt wurde, bitten wir dich diese im Banking als neue Einzelbuchung auszulösen. Solltest du feststellen, dass eine Lastschrift oder ein Dauerauftrag eines Dienstleister (z.B. Stromanbieter) nicht durchgeführt wurde, bitten wir dich diesen zu informieren. Er muss ggfs. die Lastschrift neu auslösen.“

Auch hier wälzt die DKB die Arbeit durch die von ihr verursachte Panne auf ihre Kunden ab. Dabei müsste die DKB in ihren Systemen problemlos nachvollziehen können, welche Lastschriften geplatzt sind und welche Überweisungen sie nicht ausgeführt hat. Es wäre die Aufgabe der DKB, diese jetzt nachträglich durchzuwinken und zu buchen. Das Minimum wäre eine persönliche Information der betroffenen Kunden. Denn nicht jeder Kunde wird täglich in sein Konto schauen und die Panne samt Rücklastschriften bemerken. Doch nach Darstellung der DKB ist das nicht möglich. „Leider haben wir nicht die dazu notwendigen Informationen wie zum Beispiel die Kontaktdaten deiner Dienstleister. Dein Girokonto unterliegt strengen regulatorischen Vorschriften“, heißt es seit Sonntagmorgen auf der Webseite der DKB. „Wir möchten dich daher bitten, die entsprechenden Lastschriften und Überweisungen neu auszuführen bzw. deine Dienstleister zu kontaktieren.“

Ob die DKB die durch geplatzte Lastschriften überstandenen Kosten übernimmt ließ sie sie in ihrer Stellungnahme zunächst offen. Sie versichere lediglich, dass die Kunden keine Dispo-Zinsen zahlen müssen, da die inzwischen angelaufenen Korrekturbuchungen entsprechend rückwirkend wertgestellt werden. Das allerdings sollte auch selbstverständlich sein. Ebenfalls am Sonntag ergänzte sie: „Sollten dir Kosten entstanden sein, z.B. durch Mahnungen, prüfen wir diese! Es tut uns sehr leid, dass du dadurch mehr Aufwand hast. Dafür entschuldigen wir uns bei dir.“