Diese App macht vieles einfacher: Vorteile für jeden ab September?

Lange wurde an dem Konzept gefeilt, Testphasen eingerichtet – und letztlich verzögerte sich das digitale Rezept für deutsche Patienten dann doch. Ursprünglich sollte es zum Jahreswechsel 2021/22 starten, doch eine mangelnde Ausstattung machte dem einen Strich durch die Rechnung. Nun scheint sich jedoch ein neues Datum für das E-Rezept zu festigen.

E-Rezept in Deutschland: Wann kommt es?

Dem Papierkram den Kampf ansagen und die Bundesrepublik zeitgleich digitalisieren. Das soll auch im medizinischen Bereich Deutschlands passieren, allen voran etwa mit der digitalen Patientenakte oder nun dem E-Rezept. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verlängerte die Testphase Anfang des Jahres auf unbestimmte Zeit; doch die soll in absehbarer Zeit ein Ende haben, wie der BR berichtet.

Demzufolge soll das E-Rezept ab September verbindlich starten – zumindest Schritt für Schritt. Den Anfang machen Schleswig-Holstein sowie Westfalen-Lippe, wo alsdann vermehrt digitale anstatt analoge Rezepte ausgestellt werden sollen. In dieser Phase sind dann zunächst aber primär Pilot-Krankenhäuser rund -Praxen angehalten, das E-Rezept auszustellen – ähnlich, wie bereits in der ersten Testphase im vergangenen Jahr. Ab dem 1. September sind Apotheken verpflichtet, das digitale Rezept anzunehmen. Und das nicht nur in Schleswig-Holstein sowie Westfalen-Lippe, sondern in ganz Deutschland.

Der weitere Stufenplan sieht vor, dass das E-Rezept zum 1. Dezember 2022 in den Pilotregionen zur Pflicht wird. Zum gleichen Zeitpunkt plant das Bundesgesundheitsministerium das digitale Rezept in sechs weiteren Bundesländern einzuführen. Welche das sind, ist unbekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Digitales Rezept: Das musst du wissen

Laut dem jetzigen Plan verschiebt sich das E-Rezept um genau ein Jahr nach hinten. Denn ab 2023 soll es dann verpflichtend für alle Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken eingeführt werden. Dem steht aber noch eine Barriere bevor: Damit es tatsächlich auf den Markt kommt, muss die Gesellschafter der Gematik mit der vorherigen Testphase zufrieden sein. Wenn nicht, könnte die Regierung die Testphase mutmaßlich verlängern.

Schon jetzt ermöglichen viele Krankenkassen die Anmeldung mit der eigenen Versichertennummer über die elektronische Patientenakte in der E-Rezept-App anmelden, berichtet Heise Online. Das Verfahren will man in Zukunft noch einfacher gestalten, damit die kartenlose Anmeldung reibungslos abläuft. Derzeit unterstützen 81 Krankenversicherungen die Apps.