Nach riesigem Auto-Skandal: Tausende Deutsche müssen jetzt ihr Auto abgeben Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Der Abgasskandal in Verbindung mit illegaler Manipulation ist rund zehn Jahre her. Doch die deutschen Autobauer haben bis heute damit zu kämpfen. Jetzt müssen zigtausende Menschen in Deutschland ihr Auto abgeben. Ansonsten droht die Stilllegung.