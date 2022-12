Nach Android 13: Samsung testet das nächste Funktions-Update

Zum Jahreswechsel 2022/23 wird Samsung sein Upgrade-Programm auf Android 13 vermutlich abschließen. Spätestens im Januar können dann alle unterstützten Smartphones das große Update installieren. Doch nach dem einen Update ist vor dem nächsten. So ist intern bereits die nächste Version im Test.

One UI 5.1 wird getestet

Zusammen mit Android 13 hat Samsung seine eigene Nutzeroberfläche One UI auf Version 5 aktualisiert. Jetzt testet man intern bereits die nächste Version. One UI 5.1 basiert weiterhin auf Android 13 – wird jedoch neue Funktionen für alle Samsung Nutzer einführen.

Neuerungen könnten sich im Design der Oberfläche, jedoch auch in neuen Funktionen bei den Standard-Apps wie Kamera, Foto-Galerie oder den Einstellungen finden. Welche Funktionen Samsung genau plant, ist noch nicht bekannt. So arbeitet Samsung aktuell im verborgenen an der neuen Version. Und das hat auch einen guten Grund.

Samsung Galaxy S23 startet mit neuer Software

So wird die kommende Galaxy S23 Reihe wohl ab Start mit der neuen Software ausgestattet sein. Demnach wird man die neuen Software-Funktionen wohl zusammen mit der S23-Reihe auf einem großen Event im Frühjahr vorstellen.

Doch Nutzer bestehender Samsung-Smartphones müssen nicht lange darauf warten. So testet Samsung das Update intern bereits auf diversen Bestandsgeräten. Etwa dem Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra. Kurze Zeit nach dem Lauch der neuen Smartphones wird die neue Version also auch als Update für bestehende Smartphones erscheinen.

So ist man im vergangenen Jahr auch mit One UI 4.1 verfahren, welches zuerst exklusiv auf der Galaxy S21 Reihe gestartet ist, und wenige Zeit später auch für andere Geräte verfügbar war.

Wir gehen davon aus, dass OneUI 5.1 innerhalb von einigen Wochen für die komplette Galaxy S21 und Galaxy S20 Reihe sowie für alle Fold- und Flip-Smartphones verfügbar sein wird. So hat sich Samsung in den vergangenen Jahren einen guten Ruf erarbeitet, Updates zeitnah auch für Bestandsgeräte zur Verfügung zu stellen.