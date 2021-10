Nach Aldi Talk jetzt Lidl Connect: Mehr Datenvolumen in Handytarifen

Was Aldi Talk kann, kann Lidl Connect schon lange. Frei nach diesem Motto findet zwischen dem 4. Oktober und dem 7. November 2021 eine neue Sonderaktion beim Mobilfunk-Discounter aus dem Hause Lidl statt, die sich stark an einem neuen Angebot von Aldi Talk orientiert. Während Aldi Talk noch bis zum 22. November in all seinen Kombitarifen 3 GB Extra-Datenvolumen verspricht, wählt Lidl Connect allerdings einen etwas anderen Ansatz. Beim Mobilfunkangebot des Lebensmitteldiscounters gibt es zwischen dem 4. Oktober und dem 7. November 2021 doppeltes Datenvolumen.

Sonderaktion klammert Bestandskunden aus

Auf diese Weise lässt sich zweimal für einen Zeitraum von vier Wochen das Datenvolumen des persönlich favorisierten Smart-Tarifs von Lidl Connect verdoppeln. Allerdings: Das Angebot ist nur vorgesehen für Neukunden. Wer schon länger eine Lidl Connect SIM-Karte nutzt, kann nicht von der Aktion profitieren. Bei Aldi Talk gilt die aktuell laufende Sonderaktion hingegen auch für Bestandskunden. Das ist deutlich kundenfreundlicher.

Insgesamt gilt das doppelte Datenvolumen bei Lidl Connect für vier Tarife: Smart XS, Smart S, Smart L und Smart XL. In den Tarifen Smart S, Smart L und Smart XL ist neben einer Internet-Flat auch eine Sprach- und SMS-Flat für unbegrenzt viele Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands inklusive. Im Tarif Smart XS ergänzen 100 Inklusiv-Einheiten für Telefonate und SMS eine Internet-Flat.

Das in allen Tarifen für vier Wochen nutzbare LTE-Datenvolumen fällt je nach gewähltem Tarif unterschiedlich hoch aus:

1 GB für 4,99 Euro pro vier Wochen im Tarif Smart XS 2 GB über 2 x 4 Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte

3 GB für 7,99 Euro pro vier Wochen im Tarif Smart S 6 GB über 2 x 4 Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte

6 GB für 12,99 Euro pro vier Wochen im Tarif Smart L 12 GB über 2 x 4 Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte

12 GB für 17,99 Euro pro vier Wochen im Tarif Smart XL 24 GB über 2 x 4 Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte



Alle Lidl Connect Tarife werden über das Mobilfunknetz von Vodafone Deutschland realisiert. Die Internet-Flat lässt sich im Downstream über das LTE-Netz von Vodafone mit bis zu 25 Mbit/s verwenden, im Upload sind aber nur bis zu 10 Mbit/s möglich. Ist das monatliche Datenvolumen verbraucht, erfolgt eine Drosselung der Surfgeschwindigkeit auf 64 Kbit/s im Down- und Upload. Damit ist dann eine vernünftige Datennutzung nicht mehr möglich. Allenfalls Textnachrichten über Messenger lassen sich noch verschicken und empfangen. Die Nutzung des 5G-Netzes von Vodafone ist mit Lidl Connect nicht möglich.

Jetzt Startpaket für Lidl Connect bestellen

Startpakete für Lidl Connect sind natürlich in allen Filialen des Lebensmittel-Einzelhändlers zu bekommen. Aber auch über den Lidl Onlineshop kannst du eine passende SIM-Karte für 9,99 Euro bestellen – 10 Euro Startguthaben inklusive.