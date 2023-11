Nach 10 Jahren! GTA 6-Start steht offenbar kurz bevor

Wie lange ist es her, seit GTA V auf den Markt kam? Vier Jahre? Fünf Jahre? Tatsächlich wurde das beliebte Videospiel im September 2013 für die Xbox 360 und die PS3 veröffentlicht. Rund zehn Jahre ist das Spiel somit bereits erhältlich. In dieser Zeit wurde es viele Male für nachkommende Konsolengenerationen neu aufgelegt – ein Nachfolgespiel ließ jedoch auf sich warten. Bis jetzt.

GTA 6 in den Startlöchern

Das lang erwartete Videospiel aus dem Hause Rockstar Games (Take 2 Interactive) scheint schon in vergleichsweise naher Zukunft in die Läden zu kommen. Darauf deuten Informationen hin, welche die Nachrichtenagentur Bloomberg von Insidern erhalten haben will. Demnach plane Publisher Rockstar Games, Grand Theft Auto VI noch im Laufe der Woche offiziell anzukündigen. Und nicht nur das. Bereits im Dezember soll ein erster Trailer veröffentlicht werden – im Zuge eines Jubiläums. Denn im kommenden Monat feiert Rockstar Games seinen 25. Jahrestag. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar blieb bisher jedoch aus.

Bei GTA 6 hantelt es sich um eines der meist erwarteten Computerspiele überhaupt. Was auch an dem riesigen Erfolg der Vorgängerspiele liegt. Während GTA San Andreas aus dem Jahr 2004 auch heute noch von vielen Gamern als das beste Spiel aller Zeiten angesehen wird, soll sich der direkte Vorgänger über 185 Millionen Mal verkauft haben. Entsprechend hoch sind die Erwartungshaltungen der Fans und der Druck auf das Entwicklerstudio.

Grand Theft Auto VI geleakt

GTA 6 sorgte bereits 2022 für Schlagzeilen, als große Teile des unveröffentlichten Spiels im Internet auftauchten. Im Rahmen des Leaks konnten Fans einen Blick auf die beiden Protagonisten werfen – einen jungen Mann namens Jason und eine junge Frau namens Lucia. Gelobt wurde damals auch das realitätsnahe Verhalten der NPCs. Mittlerweile ist zudem bekannt, dass als Setting eine fiktive Version von Miami angedacht ist.

Die veröffentlichten Daten stammten aus einem digitalen Angriff auf das Studio Rockstar, welcher über die Kommunikationsplattform Slack verübt wurde. Mittlerweile wurden zwei britische Teenager vor einem Londoner Gericht dafür verurteilt, den Hack begangen zu haben.