Mystery und Action: 2 PC-Vollversionen jetzt komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Call of the Sea“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 16. März um genau 17:00 Uhr wird das Game dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Call of the Sea“

In „Call of the Sea“ erlebst du eine geheimnisvolle Liebesgeschichte, die dich in die Welt der 1930er-Jahre entführt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Liebes-Schnulze. In diesem Spiel erkundest du nämlich ein tropisches Inselparadies und versuchst der verschollenen Expedition deines Ehemannes auf die Spur zu kommen. Dazu musst du Rätsel lösen und zahlreiche Geheimnisse ergründen. Doch warum hat sich dein Ehemann überhaupt auf eine Expedition begeben?

Auf der namenlosen Insel, die du erkundest, finden sich die Überreste einer längst vergessenen Zivilisation. Deine Reise beschäftigt sich also nicht nur mit dem Verschwinden deines Ehemannes, sondern auch mit den Geheimnissen einer Zivilisation, deren Zeit längst vergangen ist. „Call of the Sea“ ist seit dem 9. März komplett kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Außerhalb der Aktion kostet dich das Spiel satte 20 Euro.

Kannst du das Geheimnis der Insel lüften und deinen Ehemann finden?

Bald im Angebot: „Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War“

„Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das dich in die Welt von Warhammer 40,000 entführt. In einem brutalen Krieg geht es um die Ressourcen des Planeten, deren begrenzte Verfügbarkeit zu Konflikten führt. Als Spieler stehen dir ikonische Armeen aus dem Franchise bereit, unter anderem Astra Miltarium, Space Marines, Orks und Necrons.

Die Welt des Spiels wird zufällig generiert, weswegen kein Kampf dem nächsten ähnelt. Schaffst du es trotzdem, deine Fraktion an die Spitze zu führen und dir die hart umkämpften Ressourcen zu sichern? Um dein Ziel zu erreichen, kannst du Städte bauen, Festungen errichten und erkundest die verschiedenen Geschichten der jeweiligen Fraktionen. Nur eine Armee kann am Ende den Sieg nach Hause bringen, welche wird es bei dir sein?

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War: Welche Armee führst du zum Sieg?

Eigentlich kostet dich das Spiel im Epic Games Store 32 Euro. Zurzeit ist es für 3,19 euro erhältlich. Doch ab kommender Woche wird es komplett kostenlos sein.