Mysteriöser Fehler lässt Samsung-Smartphones einfrieren

Sie sind Messenger-Zentrale, Musikplayer, Navigationsgerät und Sammelstelle für Nachrichten aller Art: Smartphones. Aus dem Leben vieler Menschen sind sie längst nicht mehr wegzudenken, da sie eine Menge Abwechslung in den Alltag bringen. Genau das schaffen sie aber nur dann, wenn sie störungsfrei funktionieren. Und das scheint bei einigen Modellen von Samsung unter bestimmten Voraussetzungen nicht der Fall zu sein. Betroffen sind einige Smartphones der beliebten Galaxy-A- und Galaxy-M-Serie.

Samsung-Smartphones starten neu – einige in Dauerschleife

Laut eines Berichts des Online-Portals SamMobile leiden manche Smartphones der beiden genannten Serien unter einem mysteriösen Fehler. Möglicherweise nach der Nutzung von bestimmten Audio-Dateien frieren sie ein, machen also eine weitere Nutzung unmöglich und starten dann neu. Zum Teil sollen die Smartphones auch in einem Boot-Loop, also einer Neustart-Dauerschleife, festhängen – und somit gar nicht mehr nutzbar sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen tritt das Problem bei Nutzern der folgenden Modelle auf: Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31 und Galaxy M31s. Und bisher scheint das Problem auch nur in Indien in Erscheinung zu treten. Vermutet wird deswegen, dass das Problem nur eine kleinere Charge der genannten Smartphones betrifft.

Problem nur in Indien?

Bereits im Juni dieses Jahres meldeten sich im offiziellen Support-Forum von Samsung in Indien erste Nutzer zu Wort. Sie machten auf das Problem aufmerksam, erhielten aber bisher keine Hilfe. Denn Samsung selbst gab bisher noch keine Stellungnahme ab. Somit ist unklar, ob die zum Teil wiederkehrenden Neustarts auf eine Software- oder Hardware-Problem zurückzuführen sind. Einige Nutzer berichten, dass das Problem erstmals nach einem Software-Update auftrat.

In den Nutzerberichten ist auch davon zu lesen, dass bei einigen Geräten von Samsung ein Tausch der Hauptplatine vorgeschlagen worden sein soll. Dem Vernehmen nach zu einer Kostenpauschale von umgerechnet rund 85 Euro. Ein recht hoher Preis, wenn man berücksichtigt, dass die Smartphones zum Teil schon recht alt sind. Und sollte wirklich ein Software-Update ursächlich sein, läge der Fehler nicht einmal bei den Nutzern selbst.

Wir haben Samsung befragt, ob das Problem auch Nutzer in Deutschland betreffen könnte. Denn einige der genannten Modelle sind auch hierzulande erhältlich. Und vor allem das Galaxy A50 war lange eines der beliebtesten Handys in Deutschland. Bislang hat sich Samsung aber auch gegenüber unserer Redaktion nicht zu dem Problem geäußert. Wir reichen eine Stellungnahme an dieser Stelle nach, sobald sie uns erreicht.