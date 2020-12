Android 11 für Motorola Smartphones: Diese Modelle bekommen es

In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr Hersteller geäußert und eine Roadmap für die Updates auf Android 11 bekannt gegebenen. Xiaomi will gleich 28 Smartphones mit neuem Futter versorgen. Doch auch Samsung lässt sich nicht lumpen und bringt nicht nur Flaggschiffe, sondern ebenso günstigere Smartphones auf einen neuen Stand.

Motorola-Smartphones bekommen Android 11

Nun ist auch Motorola an der Reihe und veröffentlicht einen Update-Fahrplan. Vermerkt sind insgesamt dreiundzwanzig Smartphones unterschiedlicher Gerätereihen, die Android 11 bekommen. Wer genau liest, sieht im Kleingedruckten, dass es sich hierbei um eine vorläufige Liste handelt. Wenn du dein Smartphone jetzt also noch nicht in der Roadmap findest, könnte sich das in den kommenden Wochen mitunter noch ändern. Im Detail bekommen folgende Motorola-Modelle Android 11:

Schuldig bleibt der Hersteller allerdings den genauen Zeitpunkt, der normalerweise ebenfalls in dem Fahrplan notiert ist. Somit bleibt vorerst unklar, wann welches Smartphone die neue Betriebssystemversion erhält. Motorola verspricht lediglich, „in den kommenden Monaten“ mit dem Rollout zu starten.

Update auf Android 11: Was ist neu?

In der Regel hält Motorola sich beim Design und den grundlegenden Funktionen recht nah an das native Android. Laut der Roadmap des Herstellers finden sich aktuell keine eigens entwickelten Features in der Roadmap, sodass zunächst nur von Google-eigenen Funktionen ausgegangen werden kann.

Mit Android 11 bekommst du unter anderem einen verbesserten Benachrichtigungsbereich und die Möglichkeit, dein Handy bequemer sowie intuitiver zu bedienen. Was die aktuellste Android-Version außerdem bereit hält, haben wir hier notiert: