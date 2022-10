Motorola präsentiert gänzlich neues Handy-Konzept – ist das die Zukunft?

An was denken Endverbraucher, wenn das Wort „Smartphone“ fällt? Mit hoher Wahrscheinlichkeit an ein flaches, rechteckiges, längliches Gerät. Früher war dem jedoch keineswegs so. Noch vor etwa 15 Jahren war die Welt der Mobiltelefone noch bunt und vielfältig. Diese Zeiten sind nun längst passé und dafür gibt es einen simplen Grund: Das beste Konzept setzt sich durch. Doch ist das aktuelle Handy-Konzept auch wirklich das beste? Der zu Lenovo gehörende Mobiltelefonhersteller Motorola scheint anderer Meinung zu sein und belegt seine Ansichten mit Taten.

So sieht Motorola die Zukunft der Mobiltelefone

Motorola präsentierte im Rahmen des Events Lenovo Tech World ’22 aktuell einen Handy-Prototyp, den es so noch nicht gab. Bei dem Neuankömmling handelt es sich grundsätzlich um einen sogenannten Rollable, also ein Gerät, dessen Display sich auf Knopfdruck „ausrollt“ und eine größere Fläche einnimmt. Im Gegensatz zu sämtlichen bisher vorgestellten Konzepten von unter anderem LG, Samsung, TCL und Oppo setzt Motorola jedoch gänzlich andere Akzente.

Stand bei den Vorgängern noch eine Vergrößerung des Bildschirms im Vordergrund, ist bei dem Motorola-Konzept das Gegenteil der Fall. So soll das Display im ausgerollten Zustand 6,5 Zoll messen, eingerollt wird das Handy dagegen deutlich kompakter und folglich auch handlicher – ideal für zierlichere Hände und enge Hosentaschen. Laut Motorola respektive Lenovo handelt es sich bei dem Rollable aktuell noch „lediglich“ um ein Proof-of-Concept. Allerdings bereits mit passender Software, die eine dynamische Anpassung der Bildschirminhalte an das Gerät ermöglicht.

Motorola-Rollable

Kompakte Smartphones auf dem Vormarsch?

In den vergangenen Jahren wurden Mobiltelefone immer größer. Aktuell wirkt es jedoch so, als hätten sie die maximale Größe bereits erreicht – etwa 6,7 Zoll. Mehr Display-Fläche bieten abseits von einigen wenigen Ausnahmen ausschließlich Foldables oder Tablets. Einige Nutzer scheinen sich jedoch nach handlicheren Mobiltelefonen zu sehnen. Das belegten zuletzt Modelle wie das Samsung Galaxy S22 (6,1 Zoll), das Sony Xperia 10 IV (6 Zoll) oder das klappbare Oppo Find N (5,49 Zoll). Da letzteres im aufgeklappten Zustand 7,1 Zoll misst, findet sich hier das Beste aus beiden Welten. Und auch bei dem neuen Motorola-Rollable soll dies der Fall sein – nur ohne Faltstreifen in der Mitte des Displays.

Andererseits bringt eine solche Bauweise neue Probleme mit sich. Da das Gehäuse generell kleiner ist, passt auch weniger Hardware hinein. Zumindest für ein Mittelklasse-Smartphone sollte der Platz jedoch reichen, wie die zuvor genannten Mobiltelefone bewiesen. Dennoch ist aktuell noch unklar, wann das erste marktreife Rollable vom Band rollen wird – und auch, in welche Richtung sich dieses vergrößert. Dass ein solches Mobiltelefon in den kommenden Jahren das Licht der Welt erblickt, steht dagegen angesichts der zahlreichen Konzepte praktisch außer Frage.