Motorola Edge vorgestellt: Angriff in der Vernunftklasse

Motorola hat heute das neue Spitzenmodell Edge+ vorgestellt. Dabei kann das Edge+ mit echten High-End-Features punkten. Doch das neue Flaggschiff mit Qualcomms Snapdragon 865 und 108-Megapixel-Kamera sowie 5G kommt nicht nach Deutschland. Wahrscheinlich fürchtet man die große Konkurrenz im hiesigen Markt. Gehen wir damit leer aus? Nein, denn Motorola hat für seine deutschen Kunden das Motorola Edge vorgestellt und das ist ein auf Vernunft gebürstetes 5G-Handy für unter 600 Euro.

Das Motorola Edge gibt sich in vielen Bereichen gediegen bis langweilig. Doch abschreiben sollte man es deshalb nicht. Denn Motorola hat seine Hausaufgaben gemacht. Der neue Snapdragon 765 mit bis zu 2,3 Ghz Takt und acht Kernen bringt genug Leistung für alle Anwendungen auf die Straße. Die Speicher sind mit 6 und 128 GB ordentlich bestückt und das Datendepot lässt sich mittels Speicherkarte um bis zu 1 TB aufbohren. Die technischen Daten gibt es im Detail im Datenblatt des Motorola Edge und in der Übersicht hier:

Motorola Edge Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032x9024 (108,6 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 190 g Farbe Einführungspreis 599 € Marktstart Mai 2020

Auch die „Peripherie“ stimmt. Das Display löst in Full-HD+ auf und ist mit knapp 6,7 Zoll zwar recht groß, bringt es aber dennoch auf fast 400 ppi. Dazu bietet es 90 Hz, OLED-Technik und wird von Gorilla Glass 5 geschützt.

Die Kamera des Motorola Edge

Schaut man sich die Marktforschung an, so wird schnell klar, dass die Kamera ein sehr entscheidendes Kaufkriterium bei Smartphones ist. Somit kann auch Motorola nicht ohne Triple-Kamera auf den Markt gehen. Doch entscheidend ist hier nicht, wie viele Kameras es sind, sondern welche einzelnen Sensoren und Objektive der Hersteller einbaut.

Und hier klafft gegenüber dem neuen Spitzenmodell Edge+ eine gehörige Lücke. Denn das normale Motorola Edge verfügt zwar über einen Brennweitenbereich von 13-52 mm umgerechnet auf das 35 mm Format, doch die einzelnen Sensoren sprechen eher die Sprache der Mittelklasse:

Hauptsensor: 64 Megapixel, ƒ/1.8, 0,8 µm

Makro/Videoweitwinkel: 16 Megapixel, ƒ/2.2, 1.0 µm

Tele: 8 Megapixel, ƒ/2.4, 1.12 µm

Dazu gibt es aber ein Laser-Autofokus-System mittels ToF-Sensor. Das kann die untere Mittelklasse in der Regel nicht bieten. Dazu verbaut Motorola einen Dual CCT LED-Blitz. Die Frontkamera schaut durch ein Loch im Display und bietet 25 Megapixel sowie eine Blende von f/2.0. Die Pixelgröße beträgt dabei 0.9 µm.

Und was noch?

Toll am Motorola Edge sind einige Ausstattungs-Details. Zuerst besitzt es noch eine Klinkenbuchse und ein normales Radio. Beide Ausstattungs-Details sind aus der Spitzenklasse völlig verschwunden. Viele Nutzer haben sich aber an diese Einschränkung gewöhnt und so richtet sich beim Motorola Edge während der Vorstellung der Blick auf ein paar andere Details.

So kommen Stereo-Lautsprecher zum Einsatz und es sind zwei Mikrofone vorhanden. Der Fingerabdrucksensor liegt unter dem Display versteckt und neben GPS gibt es auch GLONASS und Galileo, das europäische Ortungssystem. Der Akku hat schlussendlich eine Kapazität von 4.500 mAh.

Motorola Edge vorgestellt: Farben und Preis

Das Motorola Edge will sich in der oberen Mittelklasse positionieren. Die Amerikaner unter der Flagge von Lenovo rufen in Deutschland 599 Euro aus. Damit bewegt man sich weit unterhalb eines Galaxy S20 oder Huawei P40. Wie gut oder schlecht das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, muss final ein Test entscheiden. Die technischen Daten sagen jedoch eine solide Wertung voraus.

Du wirst mit der Farbauswahl sehr zufrieden sein, wenn du die Farbe Schwarz magst. Denn dann bist du genau in der Zielgruppe Motorolas. Alle anderen schauen in die Röhre. Denn bei der Farbauswahl verließ Motorola wohl der Mut komplett. Lediglich Schwarz wird angeboten.