Mortal Shell: Neuer DLC des “Dark Souls”-Konkurrenten?

Als Krieger findest du dich in „Mortal Shell“ in einer brutalen Welt wieder. Die Menschheit wird von übernatürlichen Wesen dezimiert und versucht zu überleben. Auf deiner Reise auf der Suche nach dem Sinn deiner Existenz in dieser Welt werden es dir deine Feinde mit ihren Kampffertigkeiten und Instinkten ebenfalls nicht einfach machen. Im Kampf solltest du alles daran setzen den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Die richtige Taktik wird letztlich über dein Leben entscheiden. Auch durch das Studieren von arkanen Talenten oder das Benetzen deiner Klingen mit Säure, entscheidest du Kämpfe eher für dich.

Worum geht es bisher in „Mortal Shells“?

Die zentrale Aufgabe von “Mortal Shell” ist es, wie der Name bereits verrät, die Überbleibsel verstorbener Krieger aufzulesen. Diese sterblichen Hüllen erweckst du wieder zum Leben und gehst in der Gestalt ihrer Körper in den Kampf. Um deine Kampffertigkeiten zu stärken, sollte dir viel daran liegen die Verbindung zwischen der Mortal Shell und dir zu verbessern. Neue Talente stehen dir nur so zur Verfügung.

Das enthält die Erweiterung „Teufelskreis der Tugend“

Der Anblick deiner Gegner in „Mortal Shell“ ist nicht gerade etwas für schwache Nerven. Die ganze Welt ist in Dunkelheit gehüllt und Leichen füllen die Straßen. Mit “The Virtuous Cycle” oder zu Deutsch “Teufelskreis der Tugend” wird nun ein Rogue ähnlicher Spielmodus in die Welt integriert. Deine Welt verändert sich während des Spiels am laufenden Band und ermöglicht es dir mehr als 100 Verbesserungen zu kombinieren.

Mit der neuen Hülle “Hadern” bietet die Erweiterung eine kleine Herausforderung die neue gefallene Seele unter deine Kontrolle zu bringen. Gelingt es dir jedoch, ist dir ein spannender Kampf gegen andere Kreaturen sicher. Zusammen mit “Axatana” einem wandelbaren Schwertgriff mit zwei Klingen, geschmiedet in “Fallgrim”, steht dir nichts mehr im Weg.

Für Fans von „Dark Souls“ ein Muss

Fans von Spielen wie “Dark Souls” werden mit Sicherheit ihre Freude an einer zeitlich abgespeckten Version mit diesem Game finden. Besonders für die, die mit dem Schwierigkeitsgrad von “Dark Souls” vertraut sind, wird es ein Erlebnis darstellen. Wer “Mortal Shell” bereits für Playstation 4 oder XBox One besitzt, dem ist das kostenlose Upgrade der “Mortal Shell: Enhanced Edition” auf Playstation 5 und XBox Series X/S sicher. Eine Auflösung in 4K und beständige 60 Bilder pro Sekunde (FPS) sind Verbesserungen dieser Edition.