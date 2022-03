Mobilfunk in Deutschland: So lief 2021 für Telekom, Vodafone und O2

Rund 161,3 Millionen SIM-Karten waren Ende 2021 in den drei Mobilfunknetzen in Deutschland bei der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (O2) geschaltet. Vodafone ist in diesem Zusammenhang mit einem Volumen von 62,4 Millionen aktiven SIM-Karten inklusive M2M-Karten im Internet der Dinge Marktführer. Vor der Deutschen Telekom (53,2 Millionen) und Telefónica (45,7 Millionen). Aber wie lief es für die drei Netzbetreiber im Jahr 2021 eigentlich hin Sachen Kundengewinnung? Das haben wir uns in einer umfangreichen Mobilfunk-Analyse genauer angesehen.

Deutsche Telekom mit Millionen neuen Kunden

Den mit Abstand stärksten Neukundenzuwachs erlebte im vergangenen Jahr die Deutsche Telekom. Zwischen Ende 2020 und Ende 2021 verbesserte sich die Kundenzahl im D1-Netz von 48,53 auf 53,21 Millionen. Das entspricht einem Plus von fast 4,8 Millionen SIM-Karten, die binnen eines Jahres neu im Mobilfunknetz der Telekom aufgeschaltet wurden. Zum Vergleich: 2020 lag das Wachstum im Telekom-Mobilfunknetz bei nur rund 2,3 Millionen Kunden. Das klingt erst einmal rundum positiv. Man muss es aber relativieren. Denn stark war die Telekom 2021 besonders im Prepaid-Segment. Hier legte die Zahl der geschalteten SIM-Karten binnen zwölf Monaten um fast 7,6 Millionen auf zuletzt rund 30 Millionen zu.

Im gleichen Zeitraum reduzierte sich dem gegenüber aber die Anzahl der Vertragskunden um rund 2,8 Millionen auf 23,1 Millionen. Dass es im Vertragskundengeschäft nicht zu einem Wachstum kam, lag primär an einem Einmaleffekt. Im ersten Quartal buchte die Telekom circa 3,6 Millionen SIM-Karten des Service-Providers Lebara, die zuvor als Vertragskunden ausgewiesen wurden, in das Prepaid-Segment um.

Das stärkste Neukundenwachstum konnte die Telekom im Jahr 2021 im dritten Quartal verbuchen. Zwischen Juli und September steht ein Plus von rund 1,9 Millionen Kunden in den Telekom-Bilanzen – davon knapp 1,7 Millionen Prepaidkunden. Im werthaltigen Vertragskundensegment wuchs die Telekom im vergangenen Jahr im Schnitt um etwa 190.000 Kunden. Damit schneidet der Bonner Konzern in diesem Bereich deutlich besser ab als Vodafone (+25.000), aber auch spürbar schwächer als Telefónica Deutschland (+380.000).

Vodafone mit stark gebremstem Wachstum

Bei Vodafone ist vordergründig eines auffällig: Das Kundenwachstum hat sich 2021 gegenüber 2020 spürbar abgeschwächt. Konnte der Düsseldorfer Netzbetreiber mit britischen Wurzeln im Jahr 2020 noch um rund 900.000 neu geschaltete SIM-Karten wachsen, waren es im vergangenen Jahr nur noch rund 575.000. Dabei legte das Prepaid-Segment mit einem Plus von 473.000 SIM-Karten deutlich stärker zu als das Vertragskunden-Segment mit 104.000 SIM-Karten.

Zu leiden hatte Vodafone insbesondere in den ersten beiden Quartalen. Hier reduzierte sich der Vertragskunden-Bestand um 20.000 respektive 27.000 Kunden. Erst in der zweiten Jahreshälfte konnte Vodafone diesen Trend mit einem Plus von 81.000 und 70.000 Vertragskunden umkehren. Stärkstes Quartal war auch bei Vodafone der Zeitraum zwischen Juli und September mit 224.000 Neukunden. In Summe standen bei Vodafone Ende 2021 rund 19,1 Millionen Vertragskunden knapp 12,2 Millionen Prepaid-Kunden gegenüber. Der Rest verteilt sich auf M2M-Karten im Internet der Dinge, die Vodafone gesondert ausweist.

Telefónica Deutschland: O2 begeistert Vertragskunden

Komplett gegensätzlich lief das Jahr 2021 für Telefonica Deutschland. Während das Prepaid-Geschäft 310.000 SIM-Karten verlor, legte das Vertragskundensegment überdurchschnittlich stark zu. In nur einem Jahr konnte Telefonica seinen Bestand an Vertragskunden um mehr als 1,5 Millionen auf zuletzt rund 25 Millionen steigern. Dazu kamen knapp 19 Millionen zum Stichtag Ende Dezember eingebuchte Prepaid-Nutzer.

Wie erfolgreich das Jahr 2021 im Mobilfunk für Telefonica in Deutschland lief, zeigt ein direkter Vergleich mit dem Jahr 2020. Seinerzeit konnte die Muttergesellschaft von O2 nur um rund 400.000 neu geschaltete SIM-Karten wachsen und war damals noch unter den drei deutschen Mobilfunk-Netzbetreibern abgeschlagen das Schlusslicht im Neukundenwachstum.

Während die Deutsche Telekom hierzulande Marktführer im Prepaid-Segment ist, kann Telefónica Deutschland inzwischen die Marktführerschaft im Vertragskundensegment für sich verbuchen. Ende 2020 lag auch hier die Deutsche Telekom noch vorn. Getrieben wird das Wachstum im Vertragskundensegment durch eine starke Nachfrage an den Free-Tarifen von O2, die nicht nur durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis punkten, sondern teilweise sogar unlimitiertes Datenvolumen bieten.

Das stärkste Quartal bei Telefónica Deutschland war im vergangenen Jahr der Zeitraum zwischen April und Juni mit 546.000 Neukunden. Es war gleichzeitig auch der einzige Berichtszeitraum, in dem der Netzbetreiber seine Prepaid-Kundenzahl steigern konnte (+91.000). In allen drei weiteren Quartalen ging der Prepaid-Kundenbestand um jeweils mehr als 100.000 zurück.

Freenet und 1&1 gewinnen ebenfalls neue Mobilfunk-Kunden

Abschließend möchten wir auch noch einen Blick auf die Kundenentwicklung bei den Providern 1&1 und Freenet werfen. Während 1&1 den Start seines eigenen 5G-Netzes vorbereitet, ist Freenet jetzt und in Zukunft weiter ausschließlich als Service-Provider aktiv, kauft also bei den Netzbetreibern Minutenkontingente ein, um sie in eigenen Tarifen weiterzuverkaufen. Bei 1&1 standen zum Stichtag Ende Dezember knapp 11,2 Millionen Mobilfunk-Kunden unter Vertrag. Das waren 670.000 mehr als noch Ende Dezember 2020. Im Jahr 2020 lag das Wachstum nur bei 510.000 Kunden.

Freenet verbesserte seine Kundenzahl im vergangenen Jahr um knapp 100.000 Vertrags- und rund 30.000 App-Tarif-Kunden (Freenet Funk / Freenet Flex). In Summe standen bei Freenet Ende 2021 knapp 7,2 Millionen Vertrags- und knapp 90.000 App-Tarif-Kunden in den Bilanzen. Zum Vergleich: 2020 legte das Geschäft mit Postpaid-Kunden noch um 180.000 zu. Bei den seinerzeit noch taufrischen App-Tarifen war ein Wachstum um fast 23.000 zu verzeichnen.

Die wichtigsten Mobilfunk-Kennzahlen 2021 im Überblick