Mobilfunk im Test: O2 und Vodafone können Telekom-Tempo nicht halten

Auf den Netztest 2021 der Fachzeitschrift „Connect“ vor wenigen Tagen folgte schon kurze Zeit später der Netztest 2021 der „Chip“. Und jetzt legt auch die „Computer Bild“ mit ihrem Mobilfunk-Netztest für das laufende Kalenderjahr nach; mit Fokus auf gemessene Geschwindigkeiten beim Surfen im mobilen Internet. Während bei der „connect“ die drei deutschen Handynetze von Telekom, Vodafone und O2 mit „sehr gut“ abschnitten, reichte es für Vodafone und O2 im Netztest der „Chip“ nur für ein „gut“. Und wie fällt das Ergebnis bei der „Computer Bild“ aus?

Wie bei der „Connect“ und der „Chip“ bescheinigen auch die Test-Redakteure der „Computer Bild“ dem Netz der Deutschen Telekom eine „sehr gute“ Infrastruktur, während es für das Vodafone- und das O2-Netz von Telefónica Deutschland nur für ein „gut“ reicht. Basis für dieses Ergebnis sind die Speedtests unzähliger Leser der „Computer Bild“, die auf ihrem Smartphone die passende Speedtest-App der Zeitschrift installierten und damit unter Realbedingungen Messungen der örtlichen Up- und Download-Geschwindigkeit vornahmen.

O2-Netz weiter mit Schwächen auf dem Land

Dem LTE-Netz von O2 bescheinigen die Messdaten hauptsächlich in Städten ein hohes Tempo. Im Schnitt seien rund 55 Mbit/s im Downstream die Regel. Bei 5G-Verbindungen erreicht das O2-Netz im Mobilfunk sogar Werte, die fast das Niveau der Deutschen Telekom erreichen. Problematisch sind im Netz von Telefónica Deutschland aber die vergleichsweise langsamen Verbindungen in ländlichen Gebieten. Die LTE-Verbindungen bei O2 erreichen dort im Schnitt nur 34 Mbit/s, während es bei der Telekom fast 50 Mbit/s sind.

Das Vodafone-Netz kann den jüngsten Messwerten zufolge primär in Großstädten punkten. Sowohl die gemessenen Übertragungsgeschwindigkeiten im LTE- als auch im 5G-Netz liegen auf dem Niveau der Deutschen Telekom. Im ländlichen Raum und in Kleinstädten kann das Vodafone-Netz hingegen nicht mit dem Niveau der Telekom mithalten, so die „Computer Bild“. Das liegt dem Vernehmen nach auch an der Anzahl der Sendemasten. Ende 2021 standen deutschlandweit 55.000 5G-Antennen im Telekom-Netz. Vodafone (15.000) und O2 (3.000) können da bisher nicht mithalten.

Die von der „Computer Bild“ errechneten Tempo-Vergleiche im Mobilfunk ergeben folgendes Bild:

LTE-Netz (im Download)

Telekom: 69,3 Mbit/s

Vodafone: 50,4 Mbit/s

O2: 49,3 Mbit/s

5G-Netz (im Download)

Telekom: 157,0 Mbit/s

O2: 145,3 Mbit/s

Vodafone: 133,8 Mbit/s

Die besten Netze im Mobilfunk in Großstädten sind…

Während die Telekom hinsichtlich des Download-Tempos beispielsweise in Hamburg, München, Dresden, Berlin und Aachen mit dem schnellsten Netz im Test der Speedtest-Nutzer punkten konnte, erreichte das Vodafone-Netz etwa in Leipzig, Bremen und Frankfurt am Main die höchsten Download-Geschwindigkeiten. Telefónica Deutschland konnte mit seinem O2-Netz in Essen und Duisburg punkten. Im Upload war das O2-Netz sogar in den Metropolen München und Hamburg um Direktvergleich am schnellsten.

In der Endabrechnung erreichte die Telekom im neuesten Mobilfunk-Netztest der „Computer Bild“ ein „sehr gut“ (1,4), während Vodafone mit „gut“ (1,9) und Telefónica Deutschland / O2 ebenfalls mit einem „gut“ (2,4) abschneiden. Das Telekom-Netz bietet in nahezu ganz Deutschland, eine gute bis sehr gute Netzqualität – was mit Blick auf die Tarife aber auch seinen Preis hat. O2 hingegen bietet primär für Menschen in Großstädten eine ernstzunehmende Alternative. Insbesondere mit Blick auf das hervorragende Preis-Leistung-Verhältnis.