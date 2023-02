ABEARL P5000 Pro Powerstation: Spannende Kickstarter-Kampagne gestartet

Nachdem die ersten Coupons für das mobile Kraftwerk ABEARL P5000 Pro von Oukitel bereits schnell ausverkauft waren, hat Oukitel einen zeitlich begrenzten Frühlings-Sonderpreis auf Kickstarter vorgestellt. Dank des sogenannten Spring Special Price kommst du momentan bereits für 3.099 US-Dollar (2.883 Euro) an das Gerät. So sparst du ganze 48 Prozent im Vergleich zum geplanten Verkaufspreis.

Mobiles Kraftwerk von Oukitel: Dafür eignet sich das Gerät

Das mobile Kraftwerk ABEARL P5000 Pro kann bis zu 5.120 Wh Energie speichern und damit Geräte in deinem Haus bis zu sieben Tage mit Strom versorgen. Dank der hohen AC-Ausgabe von 4.000 W, kannst du wirklich fast alles mit dem ABEARL P5000 Pro laden. Von Waschmaschinen, über Herdplatten bis hin zu E-Autos gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Dank der 15 Ausgänge, inklusive fünf reine Sinuswelle AC-Anschlüsse sowie zwei 100 W PD USB-C-Ports, kannst du mehrere Geräte auf einmal laden. Dabei erkennt das Kraftwerk die angeschlossenen Geräte und lädt jedes einzeln mit der optimalen Aufladegeschwindigkeit. Du kannst sogar Geld sparen, indem du den Generator volllädst, während die Strompreise niedrig sind und ihn anschaltest, sobald die Preise steigen.

Auch auf dem Campingplatz versorgt dich ABEARL P5000 Pro mit Strom

Doch nicht nur zu Hause kannst du das ABEARL P5000 Pro verwenden, auch unterwegs werden all deine Geräte mit Strom versorgt. So kannst du mit dem mobilen Kraftwerk etwa deinen nächsten Camping-Ausflug gewaltig aufwerten. Mit einem Gewicht von rund 53 Kilogramm wirft man den Generator dabei aber nicht mal eben so über die Schulter. Zum Transport wurden daher zwei Räder sowie ein Koffer-ähnlicher Griff verbaut. Außerdem passt der Generator in die meisten Autos, wodurch du mal eben eine mobile Ladestation im Kofferraum dabei hast. So kannst du dein E-Auto in Notfällen auch unterwegs aufladen. Laut Oukitel soll eine Ladung dabei für rund 29 Kilometer ausreichen.

ABEARL P5000 Pro – So lädst du das Gerät auf

Ausgestattet mit einer Premium LiFePO4 Batterie mit einer Kapazität von bis zu 5 kWh kommt das ABEARL P5000 Pro auf eine maximale Ausgangsleistung von 4.000 W. Dabei bietet dir das mobile Kraftwerk gleich drei Auflade-Optionen. Dank des bidirektionalen Wechselrichters lädt das Gerät schnell und auf Wunsch sogar über zwei Quellen gleichzeitig. Wenn du den Generator dual über den AC-Anschluss und ein Solar-Panel lädst, soll er bereits in 1,8 Stunden voll geladen sein. Beim Laden nur über einen 1.800 W AC-Anschluss braucht das Gerät knapp 3 Stunden für eine volle Ladung. 5 Stunden dauert hingegen der optimale Ladevorgang über 1.000 Watt leistende Solar-Panels. Hierbei ist das Kraftwerk übrigens mit Panels mit MC4-Anschlüssen kompatibel.

Lade unterwegs problemlos dein E-Auto mit dem mobilen Kraftwerk

Wie bereits erwähnt sparst du momentan 48 Prozent im Vergleich zum späteren Verkaufspreis, wenn du vom sogenannten Spring Special Price Gebrauch machst. Dafür musst du via Kickstarter die Kampagne von Oukitel für das mobile Kraftwerk ABEARL P5000 Pro mit einem Beitrag von 3.099 US-Dollar (2.883 Euro) unterstützen. Dafür bekommst du neben dem Generator selbst unter anderem auch noch ein AC-, ein Auto- sowie ein Solar-Ladekabel mitgeliefert. Neben dem Pro-Modell kannst du dir auch die ABEARL P5000 sichern. Die kannst du jetzt mit einem Beitrag von 2.299 US-Dollar (2.139 Euro) unterstützen – das entspricht einem Rabatt in Höhe von 54 Prozent. Die Kickstarter-Aktion läuft noch 39 Tage. Geliefert wird die ABEARL P5000 voraussichtlich im März und die ABEARL P5000 Pro wahrscheinlich im Mai.

→ Zur Kickstarter-Kampagne für das ABEARL P5000 Pro