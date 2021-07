Mit sofortiger Wirkung: Sky streicht diesen Sender im Free-TV

Das war’s mit Sky Sport News für alle: Alle fünf Jahre scheint Sky das Geschäftsmodell seines Sportnachrichtensenders Sky Sport News zu ändern. Denn mit dem nun erfolgten Wechsel zum Pay-TV-Sender hat Sky zum zweiten Mal das Konzept des Senders geändert. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung. Schon damals war er nur mit einem Sky-Abo zu sehen. Nach fünf Jahren entschied sich Sky aber um und machte Sky Sport News HD, wie der Sender damals noch hieß, zu einem frei empfangbaren Sportnachrichtensender.

Sky konnte so die Bekanntheit des Senders weiter steigern und auch Werbung für sein Pay-TV-Angebot machen. Auch die ein oder andere Live-Sportberichterstattung fand auf dem Free-TV-Sender statt.

Jetzt also soll Sky Sport News kurz vor seinem zehnjährigen Jubiläum wieder aus der breiten Öffentlichkeit verschwunden. Er ist jetzt als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets empfangbar sein. Somit kann den Sender jeder, der für Sky bezahlt, sehen.

Das bietet Sky Sport News jetzt

„Mit noch mehr exklusiven News, Hintergründen und vor allem Live-Fenstern in aktuelle Sky Übertragungen werden wir unseren Kunden künftig einen echten Mehrwert bieten.“ Das sagt Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland. Man habe als Free-TV-Sender einen Blick in die Welt von Sky Sport ermöglicht.

Abonnenten sollen durch den Wechsel einen Mehrwert haben. Sky Sport News soll ihnen künftig als Wegweiser durch das Sky Sportprogramm dienen. Das gilt an den Live-Sportwochenenden mit Bundesliga und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League, Formel 1, Formel 2 und Formel 3, Liqui Moly Handball-Bundesliga, ATP Tour, Wanda Diamond League oder Golf von der US PGA Tour und European Tour. Hier soll Sky Sport News unter anderem in Form von Live-Fenstern in laufende Übertragungen einen Überblick über aktuelle und anstehende Live-Ereignissen bieten.

Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows bleiben . Über die auf Sky live übertragenen Wettbewerbe hinaus wird Sky Sport News auch in Zukunft von den wichtigsten Ereignissen berichten.

Sky hatte zuletzt mehrere Sportrechte vor allem im Fußball verloren. Aus der Champions League steigt man in der kommenden Saison komplett aus. Bei der Bundesliga muss Sky ab der kommenden Saison 106 Spiele an DAZN abgeben.

