Minion Rush: Jetzt kommt LEGO-Action ins Spiel

Minions – Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Nun geht es für die gelben Helden in Minion Rush auf in ein ganz neues Abenteuer. Was genau die Minions erwartet, erfährst du jetzt hier.

Die Minions

Zum ersten Mal haben wir die Minions als Grus kleine Helfer in “Ich – Einfach Unverbesserlich” gesehen. Hier helfen sie dem Bösewicht Gru im ersten Teil den Mond vom Himmel zu stehlen. Auch in den zwei weiteren Filmen der Reihe stehen sie ihm treu zur Seite. Doch wohl jedem ist bekannt, dass die kleinen Kreaturen mittlerweile viel mehr als nur Gehilfen sind. Sie haben nicht nur einen eigenen Kinofilm, sondern gar ein eigenes Videospiel mit dem Titel “Minion Rush” bekommen.

Die Hauptrollen im Kinofilm “Die Minions” spielen die drei Minions namens Kevin, Stuart und Bob. Im Film machen sie sich auf die Suche nach einem neuen Meister. Die treffen hier auf die weibliche Bösewichtin Scarlett Overkill, welche sie einstellt. Gemeinsam mit ihr hecken sie einen Plan aus, mit welchem sie die Weltherrschaft übernehmen wollen.

Minion Rush ist ein Mobile Game, in dem du gemeinsam mit den Minions durch die verschiedensten Level rennst, Ziele erfüllst und Bananen sammelst. Natürlich sind auch hier die drei Favoriten Kevin, Stuart und Bob mit unterwegs. Das Spiel ist seit 2013 auf dem Markt. Erst kürzlich feierte es einen großen Meilenstein: eine Milliarde Downloads. Damit gehört das Spiel zu den Populärsten überhaupt. Doch jetzt bahnt sich für die gelben Freunde ein neues Abenteuer an.

Unterstützte die Minions auf der Suche nach LEGO-Steinen!

Minion Rush x Lego

Am 9. August kündigte Gameloft an, dass es innerhalb von Minion Rush schon bald ein Crossover Event geben wird. Dieses Event wird gemeinsam mit Lego veranstaltet. So kannst du bis zum 24. August mit den Minions Bob, Stuart und Kevin dein Können in einem neuen Lego-Stein-Level unter Beweis stellen.

Nebenbei kannst du außerdem Lego-Sammlerstücke und In-Game Geschenke freischalten. Ziel des Crossover-Events ist es, Spielern die Kreativität und Freude des Lego Spiels näherzubringen. Schon seit Jahrzehnten sind die bunten Steine wohl eins der bekanntesten und beliebtesten Spielzeuge auf dem Markt. Sowohl jung als auch alt können mit Lego ihre Kreativität und ihr Können unter Beweis stellen.