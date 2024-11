Microsoft im Fadenkreuz der US-Behörden Matthias Wellendorf 3 Minuten

Die Kritik an der Marktmacht der großen Tech-Konzerne wächst auch in den USA. Vor allem das Debakel um ein fehlerhaftes Sicherheitsupdate, das weltweit tausende Computer lahmlegte, bringt Microsoft nun in Bedrängnis.