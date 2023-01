Nutzer müssen handeln: Microsoft stellt Support ein

Am 30. Oktober 2012 kam Windows 8 auf den Markt und wurde anfangs stark von Desktop-Nutzern kritisiert. Ein Jahr später folgte mit Windows 8.1 ein großes Funktionsupdate, mit dem Microsoft bei einigen Kritikpunkten erheblich nachbesserte. Dennoch konnte Windows 8 nie an den Erfolg von Windows 7 anknüpfen. Nach über 10 Jahren ist jetzt Schluss. Am 10. Januar 2023 liefert Microsoft das letzte Mal neue Sicherheitsupdates für Windows 8 aus. Nutzer müssen jetzt dringend handeln.

Windows 8 Support Ende steht fest

Dass Microsoft den Support für alte Betriebssysteme einstellt, ist üblich. So werden Windows-Versionen nach Release für 10 Jahre mit Updates versorgt. Sind diese 10 Jahre abgelaufen, müssen Nutzer auf ein moderneres System umsteigen. Ein Datum für das Support-Ende kündigt Microsoft mehrere Jahre im Voraus an. Bei Windows 7 war es etwa im Januar 2020 so weit. Windows 10 wird noch bis Oktober 2025 unterstützt.

Umstieg für Privatnutzer kostenlos

Sofern du deinen alten Computer weiterhin benutzen möchtest, kannst du kostenfrei auf Windows 10 wechseln. Dies war offiziell nur im ersten Jahr nach Release von Windows 10 möglich, um die Nutzungszahlen zu erhöhen – funktioniert jedoch weiterhin problemlos. Alle Daten und installierten Programme bleiben bei dem Wechsel erhalten. In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir dir, wie der Wechsel auf Windows 10 in wenigen Minuten funktioniert.

→ Schritt für Schritt: So steigst du kostenlos auf Windows 10 um

Windows 10 hat dieselben Hardware-Anforderungen wie Windows 8.1. So kannst du deinen Computer oder Notebook noch bis 2025 sicher verwenden. Danach wird jedoch höchstwahrscheinlich ein Neukauf fällig. Denn bei Windows 11 hat Microsoft die Hardwareanforderungen deutlich erhöht. Beinahe alle Computer und Notebooks, die vor 2017 auf den Markt gekommen sind, werden hier nicht mehr unterstützt. Spätestens 2025 steht also ein Neukauf oder der Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem wie Linux oder ChromeOS Flex an. Mit Tricks lässt sich Windows 11 auch auf älteren Geräten installieren. Ob es damit über 2025 hinaus Updates gibt, ist noch nicht bekannt.

Windows 8.1 nach Support-Ende weiter verwenden

Kann man seinen Computer mit Windows 8.1 auch nach dem Support-Ende noch verwenden? Grundsätzlich muss man diese Frage mit „Ja“ beantworten. Auch nach dem 10. Januar 2023 kann man einen Computer mit Windows 8.1 noch ganz normal starten, auf seine Dateien zugreifen und sogar im Internet surfen. Jedoch, so unsere Empfehlung, sollte man dies auf keinen Fall tun. Denn durch die ausbleibenden Sicherheits-Updates, riskiert man Opfer von Schadsoftware und anderen Cyber-Angriffen zu werden.

Außerdem werden neue Versionen von Programmen wie Chrome oder Firefox Windows 8.1 zukünftig auch nicht mehr unterstützen. Hier bestehen dann ebenfalls Sicherheitsrisiken, wenn man veraltete Versionen im Einsatz hat.

Möchte man Windows 8.1 nach Support-Ende unbedingt weiterverwenden, sollte man dies nur im Offline-Betrieb tun. Also die Verbindung ins Internet dauerhaft kappen und auch mit dem Verbinden von USB-Sticks und anderen Datenträgern vorsichtig sein.