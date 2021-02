Mercedes-Benz EQC 400 jetzt deutlich günstiger - neue AMG-Top-Version

Daimler hat sich entschieden, den Preis für den E-SUV Mercedes-Benz EQC 400 4Matic zu senken. Durch einen Netto-Listenpreis von unter 65.000 Euro – das sind etwa 5.000 Euro weniger als bisher – erhalten Käufer ab sofort nicht nur 5.000 Euro Umweltbonus vom Staat, sondern auch 2.500 Euro Zuschuss von Mercedes selbst. Der Preis für das Basismodell sinkt auf diese Weise von rund 66.000 auf rund 58.000 Euro. Eine Preissenkung, die auich aus Sicht des Herstellers Sinn macht. Denn statt bis zu 60.000 EQC verkaufte Daimler im vergangenen Jahr nur rund 20.000 Einheiten.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic – Das steckt drin

Möglich wird die Preissenkung nach Angaben des Herstellers durch ein europaweit einheitlich konfiguriertes Basismodell des Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Es ist mit einem Allradantrieb ausgestattet und verfügt über eine Leistung von 300 kW (408 PS). Sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse kommt ein Elektromotor zum Einsatz. Die maximal mögliche Reichweite liegt bei 462 Kilometern, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist in 5,1 Sekunden möglich. Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 180 km/h an.

Seit wenigen Wochen bietet Mercedes-Benz den EQC serienmäßig mit einem On-Board-Lader mit 11 kW an. Das hat den Vorteil, dass es zu Hause an der Steckdose oder an einer Wallbox schneller möglich ist, das E-SUV zu laden. Der 80-kWh-Akku lässt sich nach Herstellerangaben von 10 auf 100 Prozent in 7,5 Stunden aufladen; drei Stunden schneller als bei vorherigen EQC-Modellen. Beim Schnellladen mit Gleichstrom verspricht Mercedes über den DC-On-Board-Lader eine Aufladung in 40 Minuten.

EQC auch als AMG-Version zu haben

Wenn du den EQC mit der gleichen Motorisierung, aber in einer insgesamt sportlicheren Ausführung fahren möchtest, kannst du dich auch für den EQC 400 4Matic AMG Line entscheiden. Das Design fällt dann insgesamt etwas edler aus. Der Wagen fährt zum Beispiel auf 19-Zoll-Felgen im AMG-Design und im Innenraum besteht unter anderem die Möglichkeit, in hochwertigen Sportsitzen Platz zu nehmen. Die umfangreichere Ausstattung hat allerdings auch ihren Preis. Im günstigsten Fall kostet die AMG-Version des EQC 400 rund 73.200 Euro. Beide neuen Modelle lassen sich ab sofort bestellen und kommen im Mai zu den Händlern.

Magst du es etwas kompakter? Dann könntest du dich auch für den neuen Mercedes-Benz EQA entscheiden, der im Januar neu vorgestellt wurde.