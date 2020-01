Jetzt weiterlesen

Für Huawei war der Konflikt mit den USA Fluch und Segen zugleich. Durch das Verbot den Play Store und andere Google-Dienste auf ihren neuen Smartphones zu installieren, brachen die Verkäufe in Europa und anderen westlichen Ländern zusammen. In China hingegen stellte sich die Bevölkerung fast schon patriotisch hinter Huawei und die Verkäufe stiegen an. Bei einem Pressegespräch in Österreich hat Huawei sich nun zu ihrer Strategie für die Zukunft geäußert.