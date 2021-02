Mehrwertsteuer geschenkt: Saturn plant offenbar große Super Bowl Aktion

Wie auf dem Schnäppchen-Portal Mydealz zu lesen ist, will Saturn dir die 19 Prozent Mehrwertsteuer erlassen. Diese Aktion gilt als echter Verkaufsschlager bei Saturn, denn er gibt dir einen großen Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Das Besondere in diesem Jahr: Die Aktion soll sich – laut mydealz – über einen Zeitraum von etwa 48 Stunden erstrecken. Du musst also nicht in der Nacht zu Montag um 4 Uhr auf die Saturn-Seite gehen, um dann festzustellen, dass dein Wunschartikel schon ausverkauft ist. Du kannst also weiterschlafen oder den Super Bowl sehen.

Vielmehr kannst du dich offenbar schon morgen ab 10 Uhr – also nach dem Sonntagsfrühstück mit der Familie – auf die Shopping-Tour begeben. Hast du eine Saturn Card, geht das sogar noch zwei Stunden eher, also schon ab 8 Uhr. Die Aktion läuft – so die mydealz-Informationen stimmen – bis Dienstag, 9. Februar, um 10 Uhr. Ob sich dann allerdings noch deine Lieblingsartikel im Lager befinden, darf bezweifelt werden.

So kommst du an den Rabatt

Der Erlass der Mehrwertsteuer bedeutet für dich einen Rabatt von 15,966 Prozent. Es ist unklar, ob er auf wirklich alle Artikel gilt. Zuletzt hatten Saturn und Media Markt immer wieder einzelne Hersteller wie Sonos oder Apple von ähnliches Aktionen ausgenommen. Zu befürchten ist, dass das auch dieses Mal geschieht.

Dennoch lassen sich vor allem im Bereich der Fernseher, der Handys und der Computer einige Schnäppchen erzielen. Idealerweise informierst du dich schon jetzt, was dein Wunschprodukt generell kostet und welchen Preis Saturn derzeit im Onlineshop berechnet. Von diesem Preis ziehst du dann den Rabatt ab (Saturn-Preis geteilt durch 119 mal 100) und siehst, welches der Preis nach Abzug des Rabattes sein wird. So kannst du schon erkennen, wie gut der Rabatt wirklich ist, bevor die große Shopping-Schlacht startet. Du kannst dir den Artikel auch schon in den Warenkorb legen, so erarbeitest du dir möglicherweise einen zeitlichen Vorsprung. Wie immer gilt: Was du am Ende beim Bezahlen sieht, ist der verbindliche Preis.

Wir erwarten im Laufe des Tages, spätestens aber heute Abend weitere Infos zu der Aktion und geben sie dir selbstverständlich sofort weiter.

