Mega-Störung bei der Bahn: Darum fallen so viele Züge aus

Während in der Bahn-Auskunft nur von einem Stellwerksausfall die Rede ist, wird die Deutsche Bahn in einer Presseerklärung detaillierter: Ein wichtiges Stellwerk in Köln ist ausgefallen, nachdem dort Wasser eingebrochen ist. Nach Angaben der Bahn handelt es sich um einen „Wassereinbruch aus dem Kölner Stadtgebiet“.

Der Wassereinbruch erfolgte demnach am Donnerstagmorgen. Deutsche Bahn und Feuerwehr haben nach Bahnangaben mehrere zehntausend Liter Wasser aus dem Stellwerk gepumpt. Unmittelbar darauf begann die Begutachtung der Schäden. Dabei ist deutlich geworden, dass große Teile der Stellwerkstechnik durch das Wasser irreparabel zerstört worden sind.

Techniker müssen jetzt Klemmleisten und Kabel komplett erneuern. Jede Klemmleiste und jedes Kabel muss nach der Neuinstallation gemessen und geprüft werden. Insbesondere die Prüfungen sind sehr zeitaufwendig. Erst wenn alle Kabel geprüft und abgenommen worden sind, kann die Bahn das Stellwerk wieder in Betrieb nehmen.

Bahn-Chaos bis mindestens Samstag

Der Bahnhof Köln Hauptbahnhof ist nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für viele Züge, sondern auch in unmittelbarer Nähe des Kölner Betriebswerks der Deutschen Bahn. Zahlreiche Züge beginnen und enden in Köln und werden dort gewartet. Züge, die zum Zeitpunkt des Wassereinbruchs im Betriebswerk waren, kann die Bahn nur mit Mühe oder gar nicht aus dem Betriebswerk herausbekommen. Die Folge: Züge, die in Köln beginnen, fallen zum Teil in ganz Deutschland aus.

Aufgrund der massiven Schäden geht die Deutsche Bahn davon aus, dass die Einschränkungen im Zugverkehr rund um Köln bis mindestens Samstag bestehen bleiben. Der Regional- und Fernverkehr wird über Köln Messe/Deutz oder die Südbrücke umgeleitet oder fällt zum Teil aus. Einige Züge halten in Köln Süd, andere in Ehrenfeld. Die S-Bahnen fahren weiter, allerdings müssen Reisende auch hier mit Einschränkungen rechnen.

Konkret heißt es aktuell von der Deutschen Bahn, dass alle Ausfälle und Umleitungen sowie Ersatzhalte ab heute in der Reiseauskunft hinterlegt sind. Die Auswirkungen auf den Regionalverkehr kannst du auch unter zuginfo.nrw nachlesen.