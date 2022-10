Mega-Rückruf bei Opel: 200.000 Pkw betroffen

Tausende Käufer eines Kleinwagens aus dem Hause Opel müssen ihr Auto in die Werkstatt bringen. Der Hersteller aus Rüsselsheim hat ein Rückrufprogramm für den Opel Corsa gestartet. In Summe sind rund 204.000 Fahrzeuge betroffen, die zwischen 2019 und 2021 die Fertigungshallen verließen; davon rund 20.000 in Deutschland. Neben dem Opel Corsa mit Verbrennungsmotor ist offenbar auch der Opel Corsa-e mit Elektroantrieb betroffen.

Opel Corsa: Kleiner Fehler, große Wirkung

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) listet den Rückruf in seiner Datenbank unter der Referenznummer 012114, beim Hersteller gilt der Code E212102140 (22-C-049) O6B. Der Grund für den angelaufenen Rückruf ist eine fehlende Warnung an den Fahrer, sollte ein Defekt an den Fahrtrichtungsanzeigern vorliegen. Es kann also ein Fehler am Blinker vorliegen, der nicht nur für Corsa-Fahrer gefährlich sein kann, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer, die einen vom Fahrer des Opel Corsa vorgesehenen Richtungswechsel nicht rechtzeitig erkennen können.

Um den Fehler zu beseitigen, ist eine Neuprogrammierung des zentralen Steuergeräts notwendig. Dass es aufgrund eines fehlerhaft arbeitenden Blinkers bereits zu Sach- oder Personenschäden gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Eine Hotline für betroffene Kunden gibt es derzeit noch nicht. Sie sollen sich stattdessen selbst beim Fahrzeughersteller melden oder mit einer Vertragswerkstatt in Verbindung setzen. Wie das KBA weiter berichtet, ist der Rückruf bereits am 5. Oktober angelaufen und wird detailliert überwacht.

Der Opel Corsa ist für den deutschen Hersteller eines der wichtigsten Modelle.

Reparatur dauert 45 Minuten

Laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa sind jene Corsa von dem Problem betroffen, die mit sogenannten EcoLED-Scheinwerfern ausgestattet sind. Bei diesen Fahrzeugen sei es möglich, dass kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Blinkers erfolge. Die Aktualisierung der Diagnosesoftware dauere etwa 45 Minuten und sei für betroffene Kunden kostenlos. Ein Over-the-Air-Update sei zur Beseitigung des Fehlers nicht möglich.