Lockdown und Lockerungen: Hier öffnen MediaMarkt und Saturn wieder

Lockdown-Verlängerung ja, aber unter Bedingungen, die lokale und regionale Lockerungen möglich machen. Der Einzelhandel kann sich also Hoffnungen machen, bald schon wieder Kundschaft auf den Verkaufsflächen zu begrüßen. Ab sofort, also ab dem 8. März gelten neue Regeln, die unter Umständen erste Lockerungen möglich machen. Wo welche Regeln gelten, was es mit Termin-Einkäufen auf sich hat und wie es weiterhin um Click&Collect bestellt ist, zeigen wir in diesem Artikel.

Online bezahlen und kontaktlos vor Ort abholen klingt einfach, unterstützt lokale Händler – im großen wie im kleinen – und soll sicher sein. Allerdings kommt es auch zu Bildern, auf denen lange Schlangen vor den Pickup-Schaltern bei Kälte und Nieselregen stehen und Abstände nur bedingt einhalten. Das sollte nach Möglichkeit vermieden werden, sodass der normale Online-Kauf im Pandemie-Idealfall vorzuziehen ist. Aber grundsätzlich gibt es örtlich jetzt – ab dem 8. März – wieder die Möglichkeit, vor Ort einzukaufen. Wenn die Inzidenzzahl und die Gegebenheiten stimmen.

Media Markt und Saturn können wieder öffnen: Diese Regelungen gelten

In Gebieten, in denen der Inzidenzwert, also die Anzahl der Covid19-Infektionen in 7 Tagen je 100.000 Einwohner, stabil unter 50 liegt, können Kunden wieder regulär einkaufen. Es gelten die gewöhnlichen Öffnungszeiten. Allerdings wird durch eine digitale Einlasskontrolle gewährleistet, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Läden sind. Zusätzlich gelten Abstands- und Hygieneregeln.

Liegt die Inzidenzzahl zwischen 50 und 100 greift die verschärfte Regel: Der Markt ist per se geschlossen, aber es gibt die Alternative des Terminkaufs. Bei Media Markt und Saturn nennt sich das „Click&Meet“. Kunden können per Telefon (in einigen Fällen auch spontan vor Ort) einen Einkaufstermin in ihrem Markt buchen. Auch hier gilt eine Maximalanzahl für Kunden pro Markt. Grundsätzlich unterscheidet sich das Prinzip nicht sehr deutlich vom Click & Collect, das die Händler weiterhin und unabhängig anbieten.

Hier bestellst du online und kannst die georderte Ware direkt im Markt an speziellen Abholschaltern abholen. Vorteil beim „Click&Meet“ – die Mitarbeiter stehen bei Bedarf für Beratungen zur Verfügung. Außerdem können geöffnete Märkte auch Services wie Reparaturen vor Ort wieder anbieten. Vorteil beim „Click&Collect“: Du erhältst den online gekauften Artikel oft deutlich schneller als mit dem Paketdienst und sparst die Versandkosten. Auch der Mittelweg, die telefonische Bestellung, ist weiterhin möglich.

In Kürze: MediaMarkt und Saturn öffnen wieder, wenn …

… die Inzidenzzahl vor Ort unter 50 liegt mit begrenzter Anzahl an Kunden pro Quadratmeter (1 Person je 10 m²)

… der Wert zwischen 50 und 100 liegt für angemeldete Kunden („Click&Meet“, 1 Person je 40 m²)

Im Online-Shop ist die Möglichkeit der Marktabholung nach wie vor flächendeckend gegeben. Das gilt auch, wenn die Inzidenzzahl über 100 liegen sollte. In Härtefällen kann aber lokal anders entschieden werden. So war in Sachsen auch die Marktabholung im harten Lockdown für einige Wochen nicht möglich.

Hat mein Markt wieder geöffnet?

Die neue Regelung ist deutlich dynamischer als der harte Lockdown. Die Situation an den jeweiligen Standorten kann sich allerdings auch schnell wieder ändern. Auf dieser Info-Seite gibt MediaMarkt Auskunft über die aktuell geltenden Regelungen. Hier kannst du per Postleitzahl auch den Status deines nächstgelegenen Marktes abrufen und sehen, ob und unter welchen Umständen dieser geöffnet hat.

Zur Marktabolung bei Online-Kauf (Click&Collect) heißt es hier, dass das nahezu überall möglich sei. Im Markt selbst empfehlen die Händler bargeldloses und kontaktloses Bezahlen, Barzahlung ist generell aber möglich. Wer einen Coupon einlösen möchte, der eigentlich während des Lockdowns abgelaufen ist, kann diesen weiterhin nutzen, heißt es im Kleingedruckten.

Willst du telefonisch einen Einkaufstermin in deiner gewünschten Filiale buchen, erreichst du die Buchungsplattform für MediaMarkt unter der zentralen Nummer 0221/22243-333; für Saturn gilt die 0221/22243-123. Wenn Zeitfenster frei sind, kannst du auch spontan vor Ort einen Termin buchen. Eine Online-Terminbuchung ist nicht möglich.

Auch Expert, Conrad und Co. öffnen wieder

Die oben beschriebenen Öffnungsszenarien gelten insbesondere für MediaMarkt und Saturn. Generell haben aber alle Läden dieselben Optionen. Expert bietet die Einkaufs-Terminbuchung unter Umständen sogar online an und öffnet dementsprechend auch wieder.

Auch Conrad öffnet ab dem 8. März wieder zahlreiche Filialen. Regionale Unterschiede berücksichtigend gibt es auch hier die Möglichkeit Einkauftermine telefonisch zu vereinbaren oder Click&Collect zu nutzen. Euronics hat die eigene Webseite diesbezüglich noch nicht auf „öffnen“ umgestellt. Allerdings dürften hier je nach regionaler Lage ähnliche Regelungen gelten.

