Neuer Oster-Lockdown: Müssen MediaMarkt und Saturn wieder schließen?

Mit dem nun beschlossenen Oster-Lockdown werden viele Regelungen, die Lockerungen und Marktöffnungen – insbesondere auch für Elektronikmärkte wie MediaMarkt und Saturn – wieder zurückgenommen. Was aber bleiben dürfte, ist die Möglichkeit des Click&Collect.

Online bezahlen und kontaktlos vor Ort abholen klingt einfach, unterstützt lokale Händler – im großen wie im kleinen – und soll sicher sein. Allerdings kommt es auch zu Bildern, auf denen lange Schlangen vor den Pickup-Schaltern bei Kälte und Nieselregen stehen und Abstände nur bedingt einhalten. Das sollte nach Möglichkeit vermieden werden, sodass der normale Online-Kauf zurzeit vorzuziehen ist.

Wichtig für den Hinterkopf: Neben dem ohnehin anlaufenden Oster-Geschäft, dürften die erneut verschärften Lockdown-Regelungen auch die Last auf Paketdienste wie DHL, Hermes und Co. verstärken. Lieferzeiten könnten sich so etwas verlängern.

Click&Meet, Click&Collect und Co.

Seit dem 8. März war regional auch das neue Prinzip Click&Meet möglich. Nach Terminvereinbarung konnte man wieder „regulär“ im Laden einkaufen. Das Prinzip wird mit dem erneuten Oster-Lockdown allem Anschein nach wieder zurückgenommen. Für Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Laschet dies bereits bestätigt.

Im Online-Shop ist die Möglichkeit der Marktabholung (Click&Collect) nach wie vor gegeben. Das gilt erst einmal unabhängig von Inzidenzzahlen. In Härtefällen kann aber lokal anders entschieden werden. So war speziell in Sachsen auch die Marktabholung im Dezember/Januar- Lockdown für einige Wochen nicht möglich.

Speziell an den Oster-Tagen und zusätzlich Gründonnerstag (1. April) und Karsamstag (3. April) greift die Ruhetag-Regel. Für Märkte wie MediaMarkt und Saturn heißt das: Wie an einem Sonntag darf auch kein Abhol-Service angeboten werden. Wie diese Regelung am Ende genau angewandt wird, bleibt abzuwarten.

MediaMarkt und Saturn: Hier findest du lokale Informationen

Bis zum 18. April gelten nun also verschärfte Regelungen auf Bundesebene. Die Pandemie-Erfahrung zeigte jedoch, dass es immer wieder regional unterschiedliche Interpretationen dieser Regeln gibt. Auf dieser Info-Seite gibt MediaMarkt Auskunft über die aktuell geltenden Regelungen. Hier kannst du per Postleitzahl auch den Status deines nächstgelegenen Marktes abrufen und sehen, ob und unter welchen Umständen dieser geöffnet hat beziehungsweise Abholungsservice anbietet. Die Seite wurde (Stand 23.3., 8:30 Uhr) noch nicht an die neuen Regeln angepasst.

Zur Marktabolung bei Online-Kauf (Click&Collect) heißt es bei MediaMarkt und Saturn, dass das nahezu überall möglich sei. Im Markt selbst empfehlen die Händler bargeldloses und kontaktloses Bezahlen, Barzahlung ist generell aber möglich. Wer einen Coupon einlösen möchte, der eigentlich während des Lockdowns abgelaufen ist, kann diesen weiterhin nutzen, heißt es im Kleingedruckten.

Wie es im Einzelfall um die bei dir nächstgelegene Filiale im erneuten Lockdown bestellt ist, erfährst du für MediaMarkt unter der zentralen Nummer 0221/22243-333; für Saturn gilt die 0221/22243-123.

Euronics, Expert, Conrad und Co.

Die oben beschriebenen Regeln gelten insbesondere für MediaMarkt und Saturn. Generell haben aber alle Läden dieselben Optionen. Nach Öffnungen und Terminkauf-Optionen zuletzt, gelten die neuen, schärferen Regeln auch für Elektronikmärkte von Conrad, Expert, Euronics und weiteren. Auch diese Läden unterhalten entsprechende Info-Kanäle auf ihren Online-Seiten und bieten umfassenden Service im Online-Shop an.

