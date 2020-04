Rund einen Monat waren bundesweit alle Filialen von MediaMarkt und Saturn geschlossen. Die Märkte konzentrierten sich in dieser Zeit auf das Online-Geschäft, Marktabholung war in den meisten Geschäften nach wie vor möglich.

Update: Ab dem 24. April öffnen auch die Märkte in Baden-Württemberg wieder. Ab dem 27. April werden die Märkte im größten Bundesland, NRW, unter Auflagen wieder geöffnet.

Hier öffnen MediaMarkt und Saturn teilweise wieder

Jetzt sollen erste Filialen der beiden Elektronikhändler wieder öffnen – unter Bedingungen:

Wiedereröffnung der Märkte in: Nordrhein-Westfalen (ab 27. April) Baden-Württemberg (ab 24. April) Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Rheinland-Pfalz Saarland Schleswig-Holstein Thüringen (alle ab 22. April) Ganz geschlossen bleiben die Märkte somit noch in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Reduzierung der Verkaufsflächen auf maximal 800 Quadratmeter

Strikte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

Fokus auf Service- und Reparaturleistungen

Abholstationen

Heißt im Umkehrschluss: MediaMarkt und Saturn erweitern das bisherige Programm. Nach wie vor heißt die Empfehlung, man solle online einkaufen und kann nun aber die flexible Lösung der Marktabholung in Anspruch nehmen und so den Aufenthalt in der Filiale auf ein Minimum begrenzen und dennoch so schnell einkaufen, wie lokal.

→ zu mediamarkt.de wechseln

→ zu saturn.de wechseln

Wie aus Supermärkten bekannt, wird es besondere Schutzmaßnahmen wie Spuckschutzvorrichtungen an Kassen geben und Mitarbeiter werden mit Mund- und Gesichtsschutz arbeiten. Kunden sollen nach Möglichkeit kontaktlos bezahlen. Nachdem in dieser Woche die ersten Märkte schon öffneten, zeigt sich der Chef zufrieden: „An den Standorten, an denen wir bereits wieder unsere Märkte öffnen konnten, zeigt sich, dass unser Konzept sehr gut funktioniert und Abstands- und Hygienestandards problemlos eingehalten werden“, so Florian Gietl, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland.

Ferrero-Aktion – Gutschein auch online einlösbar?

Derzeit sind in vielen Packungen von Ferrero-Artikeln (Aktion „Ferrero-Treffer„) – etwa Kinder Country, Bueno, Duplo und weitere – MediaMarkt-Coupons im Wert von 10 Euro. Eigentlich heißt es dabei: Ausschneiden, in den Markt gehen und sparen.

Die schlechte Nachricht: Die 10-Euro-Coupons auf den Ferrero-Packungen sind online nicht einlösbar. Aus technischen Gründen und in Ermangelung an spezifischen Gewinncodes gibt es hier keine Handhabe. Die QR-Codes seien nur vom Kassensystem MediaMarkts lesbar, heißt es. Auf Nachfrage eines Kunden spielt Media Markt auf Zeit: Im Mai sei noch genügend Zeit, die Coupons einzulösen. Denkbar ist auch, dass die Ferrero-Aktion beizeiten um einige Wochen verlängert wird. Ursprünglich läuft die im Februar gestartete Aktion noch bis zum 31. Mai.

Der Gutschein ist noch bis Ende Mai gültig, daher ist aktuell noch genug Zeit diesen einzulösen. — MediaMarkt (@mediamarkt_de) April 13, 2020

Tipp: Online gibt’s einen 10-Euro-Coupon bei einer Anmeldung für den Newsletter.

MediaMarkt weiter geschlossen? So steht es um Abholung und Umtausch

Nach wie vor gilt für den Onlineeinkauf und somit insbesondere für Bundeländer, in denen die Läden geschlossen bleiben (etwa Bayern, aber auch Sachsen und Sachsen-Anhalt):

Pakete via DHL und Hermes werden wie gewohnt ausgeliefert, heißt es (Warum es bei DHL manchmal länger dauert). Montage und Altgeräte-Abholung ist derzeit aber nicht mehr möglich. Wenn du bei Media Markt oder Saturn die Abholung im Markt gewählt hast, ist dies weiterhin möglich – so zumindest die Aussage. Leser berichten uns aber, dass dies im Einzelfall nicht immer funktioniert. Grundsätzlich sind hierzu sind Beschäftigte in den Märkten, die bestellte Produkte ausgeben. Detaillierte Informationen erhältst du immer im entsprechenden Markt vor Ort.

Umtausch ist derzeit ebenfalls nicht möglich. Hier stellen beide Märkte aber eine kulante Lösung bei Wiedereröffnung in Aussicht.

Keine Abholung an Samstagen

Samstags ist den Angaben zufolge keine Abholung möglich, sondern nur montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Hier gibt es Infos für Kunden aus Österreich.

Grundsätzlich gilt dieser Tage für das Online-Geschäft:

Keine Versandkosten ab 59 Euro Einkaufswert

ab 59 Euro Einkaufswert Marktabholung möglich

möglich Umtausch nicht möglich

nicht möglich 0-Prozent-Finanzierung bis 36 Monate

bis 36 Monate Kein Aufbau & Montage

Keine Altgeräte-Abholung

Reparatur: in geöffneten Märkten wieder möglich, sonst Hersteller kontaktieren

Für Fragen aus der Reihe, steht die Kundenhotline unter 0221/22243-333 (MediaMarkt) oder 0221/22243-123 zur Verfügung. Die Rufnummern sind von Montag bis Samstag, 08:00 bis 21:00 Uhr besetzt.

→ Anzeige: Handy kaputt? Mit repamo.com bequem von zu Hause aus reparieren lassen

So äußern sich Media Markt und Saturn

Der CEO von MediaMarktSaturn, Florian Gietl, sagt: „Wir sind erleichtert darüber, dass wir nicht mehr nur über unsere Onlineshops, sondern auch direkt vor Ort wieder für unsere Kunden da sein dürfen. Daher haben wir uns intensiv auf diese erste Phase der Wiedereröffnung vorbereitet, um den Einkauf so angenehm wie möglich zu machen. Sicherheit steht aber im Vordergrund. Das Allerwichtigste ist daher weiterhin das Wohl unserer Kunden und Mitarbeiter. Deshalb tun wir alles dafür, um die zahlreichen Schutzmaßnahmen in unseren Märkten konsequent umzusetzen und einzuhalten.“

Weitere Informationen zum Coronavirus und dessen Folgen findest du auf unserer Übersichtsseite zum Thema.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.