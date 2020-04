Alle MediaMarkt-Läden sind in der Corona-Krise derzeit geschlossen. Saturn schickt die gleiche Mitteilung heraus. Wie lange die Märkte zu sind, ist noch offen. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass im Mai wieder geöffnet sein wird. Online geht es unterdessen weiter (unter anderem mit zahlreichen Deals und Aktionen), dennoch bleiben einige Fragen. Unter anderem zu Umtausch, Lieferung und Marktabholung – und zur jüngst gestarteten Aktion mit 10-Euro-Coupons auf Ferrero-Packungen.

Ferrero-Aktion – Gutschein auch online einlösbar?

Derzeit sind in vielen Packungen von Ferrero-Artikeln (Aktion „Ferrero-Treffer„) – etwa Kinder Country, Bueno, Duplo und weitere – MediaMarkt-Coupons im Wert von 10 Euro. Eigentlich heißt es dabei: Ausschneiden, in den Markt gehen und sparen.

Die schlechte Nachricht: Die 10-Euro-Coupons auf den Ferrero-Packungen sind online nicht einlösbar. Aus technischen Gründen und in Ermangelung an spezifischen Gewinncodes gibt es hier keine Handhabe. Die QR-Codes seien nur vom Kassensystem MediaMarkts lesbar, heißt es. Auf Nachfrage eines Kunden spielt Media Markt auf Zeit: Im Mai sei noch genügend Zeit, die Coupons einzulösen. Ein möglicher Hinweis auf eine baldige Wiedereröffnung der Filialen? Denkbar ist auch, dass die Ferrero-Aktion beizeiten um einige Wochen verlängert wird. Ursprünglich läuft die im Februar gestartete Aktion noch bis zum 31. Mai.

Der Gutschein ist noch bis Ende Mai gültig, daher ist aktuell noch genug Zeit diesen einzulösen. — MediaMarkt (@mediamarkt_de) April 13, 2020

Media Markt und Saturn schließen – so steht es um Marktabholung und Umtausch

Trotz ausbleibendem Filialverkauf stellt Media Markt (und auch Saturn) aber den Betrieb nicht ein. Online läuft der Verkauf weiter und auch die Lieferung bleibt weiter sichergestellt.

Pakete via DHL und Hermes sollen weiter ausgeliefert werden, heißt es. Montage und Altgeräte-Abholung ist derzeit aber nicht mehr möglich. Wenn du bei Media Markt oder Saturn die Abholung im Markt gewählt hast, soll auch dies weiter möglich sein. Hierzu sind Beschäftigte in den Märkten, die bestellte Produkte ausgeben. Detaillierte Informationen erhältst du immer im entsprechenden Markt vor Ort.

Umtausch ist derzeit ebenfalls nicht möglich. Hier stellen beide Märkte aber eine kulante Lösung bei Wiedereröffnung in Aussicht.

Alle Märkte sind geschlossen

Nachdem in den vergangenen Tagen häppchenweise einzelne Läden in verschiedenen Regionen – zuerst in Bayern – geschlossen wurden, ist die Schließung nun endgültig über das ganze Bundesgebiet besiegelt. Media Markt hierzu:

„Obwohl mittlerweile alle Märkte geschlossen sind, ist eine Abholung der Bestellung im Markt vor Ort derzeit in den meisten Fällen möglich. Dazu haben wir eine spezielle Abholstation eingerichtet, die vor Ort ausgeschildert ist.“ MediaMarkt

Insbesondere sollen Marktabholer-Kunden darauf achten, die Abhol-Stationen nur einzeln zu betreten und auch davor den gebotenen Abstand zu wahren.

Keine Abholung an Samstagen

Samstags ist den Angaben zufolge keine Abholung möglich, sondern nur montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Hier gibt es Infos für Kunden aus Österreich.

Grundsätzlich gilt dieser Tage für das Online-Geschäft:

Keine Versandkosten ab 59 Euro Einkaufswert

ab 59 Euro Einkaufswert Marktabholung möglich

möglich Umtausch nicht möglich

nicht möglich 0-Prozent-Finanzierung bis 36 Monate

bis 36 Monate Kein Aufbau & Montage

Keine Altgeräte-Abholung

Reparatur: nicht möglich, Hersteller kontaktieren

Für Fragen aus der Reihe, steht die Kundenhotline unter 0221/22243-333 (MediaMarkt) oder 0221/22243-123 zur Verfügung. Die Rufnummern sind von Montag bis Samstag, 08:00 bis 21:00 Uhr besetzt.

Aktuelle Online-Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Derzeit laufen noch einige Online-Angebote bei Media Markt und Saturn. Darunter auch eine eigens ins Leben gerufene Corona-Aktion. Hier gibt es vorrangig Produktkombis günstiger, bei denen du Artikel für den häuslichen Gebrauch, „Home-Entertainment“ und fürs Home-Office zusammenstellst.

Top-Angebot ist der 43 Zoll große Samsung LED-TV (4K), der nur noch 349 Euro kostet. Oder aber die Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer von JBL für unter 100 Euro.

Außerdem sind diese Aktionen noch gültig:

Media Markt

Die Oster-Aktion läuft dieses Jahr unter dem Motto „Oster Sparnickel“. Es gibt täglich wechselnde Tagesangebote und zahlreiche Dauer-Aktionen bis nach den Feiertagen.

Samsung Galaxy S10 unter 20 Euro – in diesem Vertrags-Deal gibt es das Galaxy S10 – nicht das S10e – zum absoluten Top-Preis. Einmalig werden nur 30 Euro fällig.

Chromebooks sind Laptops mit Chrome OS und gerade von vielen Herstellern im Angebot. Was ein Chromebook ausmacht, welche Vorteile es bietet und was es von Windows unterscheidet, haben wir hier aufgeschrieben:

Saturn

Oster-Bonus – hier gibt es zahlreiche Schnäppchen mit Rabatten oder Zusatzprodukten als Bonus. Mal lauert ein Direktabzug im Warenkorb, mal gibt es Extra-Gutscheine oder einfach nur eine Preisreduktion.

Neuer Saturn-Prospekt – in den neuen Wochenangeboten von Saturn gibt es einige Bestpreis-Deals. Darunter Smartphones, wie das Samsung Galaxy A51 oder auch Kopfhörer, wie die Beats Studio 3 und einiges mehr.

Übergreifend

30 / 60 Minuten-Deals – in losen Abständen veranstalten MediaMarkt und Saturn Kurzzeit-Deals, die nur für bis zu 60 Minuten gültig sind, dafür aber kräftig an der Preisschraube drehen. So gab es hier zuletzt einen LG-Signature-Fernseher mit 4.000 Euro Rabatt. Aber auch in niedrigeren Preis-Regionen sind immer wieder Deals dabei.

Philips Hue – Startersets für die beliebte smarte Beleuchtung sind oft im Angebot und das bei verschiedenen Händlern. Die angesprochene Club-Aktion bei MediaMarkt gewährt gleich 20 Prozent Rabatt. Aber auch sonst lohnt sich ein Blick auf den Markt:

So äußern sich Media Markt und Saturn

Die Verlautbarung von Media Markt:

Unsere Märkte in Bayern sind ab Mittwoch bis auf weiteres geschlossen. Mehr können wir dir aktuell nicht sagen. Unser Onlineshop steht dir natürlich immer zur Verfügung. — MediaMarkt (@mediamarkt_de) March 16, 2020

Zum Thema Marktabholung äußert sich Media Markt auf einer eigens für Corona ins Leben gerufenen FAQ-Seite:

Sollte Ihr MediaMarkt aufgrund der aktuellen Lage bereits geschlossen sein, können Sie Ihre Ware dennoch abholen. Folgen Sie dazu den Abholhinweisen, die Ihr Markt für Sie vor Ort ausgeschildert hat.

Saturn meldet sich ähnlich zu Wort:

Hallo, nur unsere Märkte in Bayern sind von der Schließung betroffen. Viele Grüße, dein Social Media Team — SATURN TEAM (@SaturnDE) March 17, 2020

Zunächst erschienene generelle Tweets haben beide Händler mittlerweile gelöscht. Auf den FAQ-Seiten haben sich beide aber jetzt ausführlicher geäußert.

Weitere Informationen zum Coronavirus und dessen Folgen findest du auf unserer Übersichtsseite zum Thema.

