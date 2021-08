Kreditkarte mit Shop-Vorteil: 50 Euro MediaMarkt-Guthaben sichern 2 Minuten

Immer mehr Händler und Unternehmen bieten mittlerweile eigene Kreditkarten an. Dabei holen sie sich einen Kreditkarten-Anbieter – meist Visa, Master oder Amex – als Partner ins Boot und kombinieren das Angebot mit eigenen Vorteilen. Auch MediaMarkt bietet nun so eine Koop-Karte an.