Massiver Strompreis-Anstieg: Das sind die wahren Gründe

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat im Rahmen seiner aktuellen Strompreisanalyse detailliert aufgeführt, warum die Strompreise in den vergangenen Wochen so massiv gestiegen sind. Demnach sind es vordergründig die Beschaffungskosten an der Börse, die zum hohen Strompreis führen. „Diese extremen Preisanstiege an den Strombörsen müssen die Energieversorger in ihrer Preiskalkulation berücksichtigen“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Doch warum steigen diese Preise an der Börse?

Für die deutlichen Preisanstiege im Großhandel gibt es verschiedene Gründe, heißt es vom BDEW. Weltweit steigt aufgrund der konjunkturellen Erholung die Nachfrage nach Vorprodukten und Rohstoffen. Während es vor Corona ein zeitlich versetztes Wirtschaftswachstum in den unterschiedlichen Weltregionen gab, hat sich diese durch die konjunkturelle Erholung nach den ersten Corona-Wellen synchronisiert. Dies führe in allen Weltregionen gleichzeitig zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen und lässt die Preise international steigen.

Kalter Winter 2021 hat Auswirkungen bis heute

Hinzu kamen weitere Faktoren. Das sind zum Beispiel gestiegene Preise für CO2-Zertifikate sowie eine ungünstige Witterung. So hat auch das erste Halbjahr 2021 noch Nachwirkungen auf die jetzige Situation. Im ersten Halbjahr des Vorjahres war es ungewöhnlich kalt, daraus resultierte eine erhöhte Nachfrage nach Gas. Gleichzeitig war die Erneuerbaren-Einspeisung durch wenig Wind und Sonne insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2021 gering. Dadurch müssen die Netzbetreiber und Anbieter einen größeren Teil der Stromnachfrage durch konventionelle Energieträger decken. Zudem beeinflussen die hohen Preise im Gas-Großhandel in den vergangenen Monaten auch den Strompreis, da sich die Stromerzeugung in Gaskraftwerken deutlich verteuert. Das erhöht die Kosten für die Produktion von konventionellem Strom. „Diese Effekte können derzeit durch die sinkenden Kosten der Erneuerbaren Energien nicht kompensiert werden“, so der BDEW

Insbesondere müsse man die Steuer- und Abgabenlast auf Energie reduzieren, heißt es vom BDEW. Die von der Bundesregierung angekündigte Abschaffung der EEG-Umlage sei ein erster wichtiger Schritt „und sollte möglichst schnell angegangen werden“. Einkommensschwache Haushalte sollten in der aktuellen Situation zudem kurzfristig über sozialpolitische Instrumente unterstützt werden, so der Vorschlag. „Der angekündigte Heizkostenzuschuss sollte daher nun zeitnah von der Bundesregierung auf den Weg gebracht werden.“