Die Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz besagt, dass die FFP2-Maskenpflicht für ganz Deutschland wohl nicht kommt. Dennoch wird es eine Verschärfung geben für alle, die sich bisher mit einem Schal, einer Stoffmaske oder einem Buff beholfen haben. Sie sind demnach künftig beim Einkaufen und im öffentlichen Bereich nicht mehr zugelassen. Vorausgesetzt, die Länder schließen sich dieser Beschlussvorlage an. Mindestens OP-Masken, auch als medizinische Masken bezeichnet, müssen es künftig sein.

Medizinische Masken & OP-Masken: Hier bekommst du sie

Erste Anlaufstelle für Artikel aller Art ist Amazon – natürlich auch bei den OP-Masken. Der Onlineversender hat die verschiedensten Masken zur Auswahl. Verschiedene Varianten haben wir dir hier zusammengestellt.

Doch auch andere Anbieter wie Saturn haben auf die Maskenpflicht reagiert und entsprechende Angebote. Hier ist auch eine Abholung im Markt möglich

Natürlich kannst du auch Online-Apotheken nutzen, um Masken zu kaufen. Die Berliner Apotheke Aponeo hat eine entsprechend große Auswahl.

FFP2-Maske online kaufen: Darauf musst du achten

Waren FFP2-Masken im ersten Lockdown nach rar, so bekommst du sie mittlerweile nahezu überall. Im Vergleich zu einer Alltagsmaske oder einer wieder verwendbaren Stoffmaske sind die FFP2-Masken jedoch vergleichsweise teuer. Unter 2 Euro pro Maske bekommst du sie kaum. Achten solltest du dabei darauf, dass sie über eine entsprechende Zertifizierung verfügen. In den vergangenen Monaten waren vermehrt gefälschte Masken aufgetaucht. Nach der Ankündigung Söders gingen die Preise vielerorts in die Höhe und die Masken waren teils ausverkauft.

Natürlich haben Online-Apotheken die FFP2-Masken im Angebot. Solltest du jedoch nur einzelne Masken kaufen wollen, kommst du in der Regel nicht über die Mindestbestellwerte hinaus. Dann musst du Versandkosten zahlen. Zudem sind einzelne Masken oft vergleichsweise teuer. Wie nicht anders zu erwarten, hat aber auch Amazon zahlreiche Angebote zum Thema FFP2-Maske. Einige von ihnen haben wir hier exemplarisch herausgesucht:

Maskenpflicht für Senioren: Kostenlose Schutzmasken

Bist du über 60 Jahre alt oder hast eine Vorerkrankung, so bekommst du in den nächsten Tagen oder Wochen von deiner Krankenkasse Gutscheine für FFP2-Masken zugeschickt. Vielleicht ist er sogar schon da. Die Masken sollen zwar eigentlich kostenlos sein, allerdings fällt pro eingelöstem Gutschein eine sogenannte Schutzgebühr von 2 Euro an. Immerhin: Für dieses Geld bekommst du 6 Masken.

Auch auf dieses Geschäft haben sich die Online-Händler – hier insbesondere die Apotheken – eingestellt. Die zwei Gutscheine kannst du einlösen – einen bis zum 28. Februar und den anderen zwischen dem 16. Februar und dem 15. April. Bei der Shop-Apotheke, einer der bekanntesten Online-Apotheken, kannst du dir dazu einen Freiumschlag ausdrucken oder anfordern, den Gutschein darin verschicken und bekommst die Masken per Post.

Die Onlineapotheke Aponeo bietet dir sogar an, alle Gutscheine auf einmal einzuschicken – auch von Freunden und Verwandten. Sie kümmert sich dann darum, dass du die Masken rechtzeitig bekommst.

