Marvel-Kracher schon bald im TV: Blockbuster aus dem MCU feiert Premiere

Am 8. September feiert Disney sich selbst und vor allem seine Streaming-Plattform Disney+. Dann nämlich gibt es den Disney+ Day. Und während es in den Themenparks des Disney-Konzerns Spezialaktionen für die Gäste gibt, gibt es im digitalen Raum einige Premieren zu feiern. Und eine davon ist der neue Marvel-Film Thor: Love and Thunder. Er geht am Disney+ Day im Streaming-Angebot der Amerikaner online.

Noch kein Disney-Kunde? Hier gehts zum Angebot

Thor: Love and Thunder feiert Premiere

Dabei ist die Kino-Premiere des neusten Marvel-Blockbusters erst acht Wochen her. Doch ähnlich wie bei Dr. Strange and the Madness of Multiverse, gehen die Filme des Konzerns zurzeit sehr schnell ins Streaming-Angebot über. Beim Magier-Film waren es sieben, nun sind es acht Wochen, die die Filme von der Leinwand in dein Heimkino gebraucht haben.

Thors Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr (Christian Bale) unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor Hilfe von Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die – zu Thors großer Überraschung – auf unerklärliche Weise als „Mighty Thor“ seinen magischen Hammer Mjölnir schwingt.

Captain America 4: Diese neuen Details zum Superhelden-Film stehen jetzt fest

Doch nicht nur der Streifen selbst, auch ein „Making of“ zeigt Disney ab dem 8. September. Darin gibt es Interviews mit dem Cast und der Crew und du kannst einen Blick hinter die Entstehung eines Marvel-Films schauen.

Weitere Premieren zum Disney+ Day

Neben Thor: Love and Thunder gibt es am Disney+ Day noch weitere Premieren zu sehen. So zeigen die Simpsons in einem Kurzfilm namens „Willkommen im Club“ erstmals, wie Lisa sich zwischen Gut und Böse entscheiden muss. Dazu gibt es unter anderem eine neue Realfilm-Verfilmung des Klassikers Pinoccio, mit Tom Hanks als Gepetto, erstmals zu sehen. Auch Serienfans dürfen sich freuen. Denn auch She Hulk, die neue Serie rund um Bruce Banners Cousine, die zu einem weiblichen Hulk wird, wird am Disney+ Day eine neue Folge bekommen.