Magenta TV: Telekom streicht diese Funktion für Neukunden

In einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL gab der aktuelle Magenta-TV-Chef Arnim Butzen einige Einblicke in die neue Strategie von Magenta TV. So plant die Telekom, sich aus dem Feld der Eigenproduktionen im Serienumfeld zu verabschieden. „Serien bleiben für uns weiterhin wichtig und wir kaufen weiter viel ein“, sagt Butzen. Aber man habe gelernt, wie schwierig es sei, erfolgreiche Serien zu produzieren. Es gebe heute ein Überangebot und es sei „schwierig mit einer beauftragten Serie einen spürbaren Push für unser Produkt zu bekommen.“

Das Aus steht auch für den Magenta TV Receiver an. Schon heute verkauft die Telekom am liebsten MagentaTV One oder den Magenta TV Stick, wenn du Magenta TV abonnieren möchtest. Der Magenta TV Receiver ist aktuell nur noch bei genauem Hinschauen für Telekom-DSL-Kunden zu haben. „Die Media Receiver mit Festplatten werden zeitnah aus dem Verkauf für Neukunden genommen“, sagt Butzen. Damit entfällt für Kunden die Möglichkeit, Aufnahmen lokal auf einer Festplatte durchzuführen.

Außerdem nimmt die Telekom damit Abschied vom klassischen IPTV, das technisch als Multicast bezeichnet wird. Ein Stream wird hier von einer zentralen Stelle ausgesendet und von allen Empfängern decodiert, die diesen Kanal im Netz gerade sehen wollen – ähnlich wie beim Radio. Bei MagentaTV One kommt eine Unicast-Übertragung zum Einsatz. Es wird also für jeden Empfänger ein eigener Stream durchs Netz transportiert. Dafür funktioniert Unicast auch außerhalb von geschlossenen Netzen wie dem DSL-Netz der Telekom. Die Telekom kann so leichter Magenta TV-Kunden in anderen Netzen erreichen. Das betrifft auch Telekom-Kunden, die ihre physische Leitung von einem anderen Anbieter haben aber einen Telekom-Tarif gebucht haben. Hier gab es mit Multicast immer wieder Probleme und Magenta TV war nicht buchbar.

WM in UHD – aber nur auf bestimmten Geräten

„Die Zukunft bei Magenta TV gehört Unicast und damit der One Box beziehungsweise dem TV-Stick mit Android TV als Betriebssystem“, so Butzen. Das ermögliche auch viel mehr Apps. Aufnahmen werden in der Cloud, also im Internet, gespeichert – sind allerdings je nach Tarif auf 24 bis 50 Stunden limitiert. Und: manche Inhalte sind aus rechtlichen Gründen auf eine SD-Aufzeichnung reduziert.

Zur Fußball-WM 2022 im Winter will die Telekom übrigens UHD einführen und alle Spiele über Magenta TV in UHD zeigen. Der Magenta-TV-Manager hat dazu im Interview mit DWDL ebenfalls Details verraten. Demnach werden die UHD-Stream nur auf der neuen MagentaTV One Box und über den MagentaTV Stick zu sehen sein. Die Receiver, aber auch Magenta TV Apps auf anderen Geräten wie Smart TV oder dem Fire TV Stick werden demnach nicht unterstützt.