Magenta Eins: Telekom stoppt Flatrate-Tarif - und macht neues Angebot

Statt das Angebot, bei dem du sowohl per Festnetz als auch auf dem Handy eine Datenflatrate bekommst, unter eigenem Namen und auf eigener Plattform laufen zu lassen, bietet die Telekom es jetzt unter der Marke Magenta Eins an. Magenta Eins ist so etwas wie das Treue-Angebot für Kunden, die sich sowohl für einen Festnetzanschluss als auch einen Handyvertrag der Telekom entscheiden.

Beim neuen Magenta Eins Unlimited kannst du ebenfalls einen Festnetz-Anschluss und einen Mobilfunkanschluss miteinander kombinieren. Für das neue Angebot Magenta Eins Unlimited hat die Telekom einen eigenen Mobilfunktarif aufgelegt. Er bietet dir unlimitierte Telefonate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz sowie eine SMS-Flatrate. Zudem enthält der Tarif unlimitiertes Datenvolumen inklusive 5G-Zugang. Allerdings: Es gibt eine Datendrossel. Denn anders als mit den normalen Telekom-Verträgen kannst du nur mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload surfen. Das reicht aber für mobile Anwendungen locker aus.

Den Tarif kannst du dann mit einem Festnetzanschluss kombinieren. Dabei kommen wahlweise MagentaZuhause L, XL, XXL oder Giga in Frage. In der Kombination ergibt sich dann ein Gesamtpreis für das neue Magenta Eins Unlimited Paket.

Das sind die Magenta Eins Unlimited Angebote

Magenta Eins Unlimited L Magenta Eins Unlimited XL Magenta Eins Unlimited XXL Magenta Eins Unlimited GIga Grundkosten 90 Euro 100 Euro 105 Euro 125 Euro Festnetz-Anschluss VDSL oder FTTH VDSL oder FTTH FTTH FTTH Downstream Festnetz 100 Mbit/s 250 Mbit/s 500 Mbit/s 1.000 Mbit/s Upstream Festnetz 40 Mbit/s

FTTH: 50 Mbit/s 40 Mbit/s

FTTH: 50 Mbit/s 100 Mbit/s 200 Mbit/s Datenrate Handy 100 Mbit/s Downstream

50 Mbit/s Upstream

inkl. 5G Netz Mulit-SIM 15 Euro / Monat

Smartwatch 5 Euro /Monat Partnerkarte 30 Euro/Monat Daten-SIM 15 Euro/Monat Teenager-SIM 10 Euro/Monat

Den Mobilfunktarif kannst du um einige Zusatz- und Zweitkarten erweitern und so beispielsweise auch deine Familie mit Mobilfunk versorgen. Die Community Card EINS bietet dieselben Unlimited-Vorteile wie die Hauptkarte. Das heißt: unbegrenztes Highspeed-Volumen sowie Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Der Preis dafür: 30 Euro pro Monat. Wenn dein Partner oder deine Partnerin einen entsprechenden Bedarf hat, ist das ein durchaus fairer Preis.

Auch für deine Kinder gibt es ein Angebot: Community Card Teens EINS. Diese ist monatlich kündbar und kostet 10 Euro. Auch sie ermöglicht unbegrenzte mobile Kommunikation, sofern dein Sprössling unter 18 Jahre alt ist.

Willst du deine eigene mobile Kommunikation breiter aufstellen, so gibt es zusätzliche Datenkarten und MultiSIMs zum neuen Tarif MagentaMobil Eins. Eine reine Datenkarte, die Data Card Eins, kostet 15 Euro monatlich und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Sie bietet dir unlimitierte Datennutzung, etwas für einen mobilen Hotspot.

Multi-SIM für 15 Euro

Willst du deinen Handyvertrag auf mehreren Geräten parallel Nutzen, gibt es eine normale MultiSIM. Hier hast du mehrere SIMs mit derselben Nummer. Normalerweise kosten diese bei der Telekom 4,95 Euro. Beim Magenta Eins Unlimited -Angebot lässt die Telekom dich allerdings stolze 15 Euro pro Monat zahlen. Immerhin: Es gibt keine Mindestlaufzeit. Willst du eine Smartwatch versorgen, so gibt es die MultiSIM übrigens auch als eSIM – dann für 5 Euro. Die eSIM darf nicht in anderen Geräten genutzt werden.

Insgesamt lässt sich der Vorteil des unbegrenzten Datenvolumens für bis zu vier Community Cards EINS sowie bis zu vier Data Cards EINS ohne Aufpreis hinzubuchen.

Gegenüber dem bisherigen Magenta Eins Plus hat das neue Angebot zwei entscheidende Nachteile. Zwar ist weiterhin wie vorgeschrieben das EU-Roaming inklusive, wenngleich es bei der Hauptkarte auf 45 GB pro Monat gedeckelt ist, doch Roaming außerhalb der EU musst du wieder bezahlen. Beim Magenta Eins Plus-Angebot hattest du auch jenseits der EU, der Schweiz und Großbritannien Monat für Monat 1 GB zur Verfügung. Zudem war Magenta Eins Plus flexibler, da die Mindestlaufzeit generell nur ein Monat betrug.

Das neue Magenta Eins Unlimited-Angebot ist ab 1. Juni bei der Telekom buchbar. Magenta Eins Plus wurde bereits für Neukunden eingestellt. Eine Einschätzung, wie die Tarife im Vergleich mit den Angeboten von Vodafone und O2 abschneiden, liest du in einem entsprechenden weiteren Text.

Verglichen mit den üblichen Telekom-Tarifen sparst du bei den neuen Tarifen eine Menge. Ein unlimitierter Handytarif – dann aber ohne 100-Mbit/s-Drossel – kostet bei der Telekom 84,95 Euro. Ein DSL-Anschluss mit 100 Mbit/s kostet monatlich 44,95 Euro. In der Variante L zahlst du also bei Einzelverträgen 129,90 Euro statt jetzt 90 Euro.