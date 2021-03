Hinweise in der jüngsten Beta-Version weisen auf den möglichen Wegfall des sogenannten „Rosetta 2“ hin. Apples Technik sorgt dafür, dass Anwendungen, die noch nicht für die M1-Macs angepasst wurden, dennoch auf den neuen Maschinen laufen können. Damit kannst du viele Apps, die bislang nur für Intel-Macs verfügbar sind, weiterhin nutzen. Rosetta 2 ist damit für viele Besitzer der neuen M1-Macs ein essenzieller Bestandteil von macOS Big Sur.

Wie dem Entwickler und MacRumors-Contributor Steve Moser aufgefallen ist, beinhaltet die erst vor einigen Stunden veröffentlichte dritte Beta von macOS Big Sur 11.3 Zeichenketten, die auf eine Deinstallation von Rosetta 2 beim Upgrade hinweisen. Konkret schreiben Apples Entwickler: „Rosetta wird bei der Installation dieses Updates entfernt“. Weiter heißt es: „Rosetta ist in Ihrer Region nicht mehr verfügbar. Anwendungen, für die Rosetta erforderlich ist, können nicht mehr ausgeführt werden.“

Apple is removing Rosetta from Macs during updates in certain countries in Mac 11.3 beta 3. Maybe this is due to legal issues? “Rosetta will be removed upon installing this update” “Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer urn” pic.twitter.com/NmsjXOwPvP