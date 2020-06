Lufthansa Rückfluggarantie: Kampf gegen die Corona-Angst

Das Reisen in Europa gilt als weitestgehend sicher. Nachdem im Schengen-Raum die Reisewarnungen der Bundesregierung in weiten Teilen aufgehoben wurden, fahren auch Fluggesellschaften wie Lufthansa ihren Flugplan Schritt für Schritt wieder hoch. Doch die Angst vor neuen Ausbrüchen des Corona-Virus bleibt. Und das nicht unberechtigt, wie Blicke nach Peking oder auch Rheda-Wiedenbrück zeigen. Und die Unsicherheit, gegebenenfalls einer zweiten Corona-Welle ausgesetzt zu sein, hindert viele Menschen daran, einen Flug in den Urlaub zu buchen. Lufthansa steuert nun dagegen – mit einer Rückfluggarantie.

Rückfluggarantie bei Lufthansa soll Sicherheit geben

Unabhängig vom gebuchten Tarif erhalten alle Kunden von Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss das Versprechen, aus Europa nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz zurückgebracht zu werden. Notfalls auch per Sonderflug. Und das nicht nur, wenn sie eine Pauschalreise gebucht haben. Bei Lufthansa künftig auch bei einer einzelnen Flugbuchung – in allen verfügbaren Tarifen.

In Zusammenarbeit mit dem Versicherungsunternehmen AXA erhalten viele Lufthansa-Kunden aber noch mehr Sicherheit. In den Tarifen Economy Classic und Business Saver sind künftig auf europäischen Routen weitere Garantiekomponenten inklusive. Sie sollen das Fliegen auch in Corona-Zeiten mit einem „Rundum-Sorglos-Paket“ ermöglichen.

Zusätzliche Versicherungsleistungen inklusive

Sollten Reisende zum Beispiel wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen dürfen oder wird nach einem Coronavirustest eine Quarantäne am Zielort erforderlich, übernimmt die Versicherung in den genannten Ticket-Kategorien die Kosten für die Quarantäne oder auch den medizinischen Rücktransport. Zudem kannst du bei Bedarf eine telefonische medizinische Beratung in Anspruch nehmen und mit einem deutschsprachigen Arzt per Videocall sprechen.

Auch werden Hotel-Mehrkosten durch eine mögliche Quarantäne oder Transportkosten getragen, wenn der Rückflug beispielsweise von einem anderen Flughafen im Urlaubsland erfolgt. Ausfallkosten für nicht genutzte Hotelaufenthalte erstattet die Versicherung auf Flügen in der Ticket-Kategorie Economy Classic und Business Saver ebenfalls.

„Mit diesem neuen und bisher einzigartigen Angebot wollen wir dazu beitragen, dass unsere Gäste ihren Sommerurlaub in Europa so unbeschwert wie möglich verbringen können.“ Christina Foerster, Vorstand Customer & Corporate Responsibility

Flex-Tarif buchen und schnellstmöglich nach Hause kommen

In den Tarifen Economy Flex und Business Flex bekommst du zusätzlich eine „Bring me Home Now“ Option. Kunden von Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines erhalten die Garantie, mit den Fluggesellschaften der Lufthansa Group schnellstmöglich in die Heimat geflogen zu werden.

Sie werden auf Wunsch auf dem nächsten buchbaren Lufthansa Group Flug befördert und zurück nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz zurückgebracht. Die Umbuchung auf einen früheren Rückflug ist hierbei immer kostenfrei. Es fallen weder Umbuchungsgebühren noch eine Tarifdifferenz an.

Bis wann gilt die Lufthansa-Rückfluggarantie?

Die Tariferweiterungen in den genannten Tarifen werden zum 25. Juni und bis Ende August in den Heimatmärkten der Lufthansa Group, Deutschland, Österreich und der Schweiz, über die direkten Vertriebskanäle verfügbar sein. Die Rückfluggarantie bei Lufthansa gilt für alle Reisen mit einem Rückflugdatum bis Ende 2021.

Die Tarife werden dabei nicht teurer, sondern laut Lufthansa um die genannten Leistungen für den Kunden kostenfrei erweitert. Wichtig: Wenn du im günstigsten Light-Tarif einen Flug buchst, bekommst du nur die Rückfluggarantie kostenlos dazu. Zusätzliche AXA-Versicherungsleistungen gibt es im Light-Tarif nicht.