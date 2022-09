Lufthansa-Piloten lassen Arbeitskampf eskalieren

Vier Tage ist es her, dass bei Lufthansa für einen Tag wegen eines Streiks der Piloten gar nichts mehr ging. Insbesondere an den Flughäfen Frankfurt und München sorgte der Arbeitskampf für massive Ausfälle. Aber auch an anderen deutschen Airports fielen unzählige Flüge aus. Lufthansa selbst spricht von mehr als 800. Und jetzt droht bereits die nächste Stufe der Eskalation.

Lufthansa-Piloten wollen länger streiken

Wie die Vereinigung Cockpit (VC) in der Nacht zu Dienstag verkündete, sind die Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo dazu aufgerufen, ab Mittwoch um 0:01 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. In der Passagier-Sparte der Deutschen Lufthansa AG soll der Streik dieses Mal zwei volle Tage, also bis Donnerstag um 23:59 Uhr dauern. Noch einen Tag länger, also bis Freitag um 23:59 Uhr, soll der Arbeitsausstand bei der Cargo-Tochter der Kranich-Airline gehen.

Zwar soll es bereits am Dienstag zu einem neuen Treffen zwischen Cockpit und den Verhandlungsführern der Lufthansa kommen, der Berufsverband des Cockpitpersonals der Fluggesellschaft übt dennoch scharfe Kritik am Management von Deutschlands größter Fluggesellschaft. Bis jetzt habe die Chefetage dort nämlich kein neues Angebot vorgelegt. Das sei absolut unverständlich und führe zu einer weiteren unnötigen Eskalation der Situation.

Vereinigung Cockpit erwartet neues Angebot

Cockpit-Sprecher Matthias Baier unterstreicht: „Der angekündigte Streik kann nur durch ein ernstzunehmendes Angebot des Unternehmens abgewendet werden.“ Und Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der VC ergänzt: „Leider sind die Beharrungskräfte bei der Lufthansa erheblich.“ Wichtig sei jetzt, dass beide Parteien mit dem gebotenen Ernst am Verhandlungstisch zueinander finden.

Von Lufthansa gab es am Morgen noch keine Reaktion auf den angekündigten Pilotenstreik. Klar scheint aber zu sein: Sollte bei der Vereinigung Cockpit am Dienstag kein Angebot eingehen, das eine Basis für eine weitere Verhandlung ist, ist ein neues Chaos an deutschen Flughäfen unausweichlich; verbunden mit vollen Zügen der Deutschen Bahn, die viele der gestrandeten Passagiere zumindest im innerdeutschen Verkehr ersatzweise transportieren wird. Unabhängig davon werden viele Lufthansa-Passagiere aber auch im Ausland festsitzen, weil ihre Flüge gestrichen werden dürften.

Was verdienen Lufthansa-Piloten?

Für Lufthansa wäre ein neuer Streik ein finanzielles Desaster. Der erste Streiktag in der vergangenen Woche hatte dem Konzern nach eigenen Angaben einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 32 Millionen Euro beschert. Ein zwei- bis dreitägiger Ausstand dürfte den Schaden recht schnell auf einen dreistelligen Millionenbetrag steigen lassen.

Die VC fordert unter anderem einen pauschalen Inflationsausgleich in Höhe von 8,2 Prozent ab 2023. Zudem sollen die Gehälter bereits im laufenden Jahr um 5,5 Prozent steigen. Aktuell liegt das Jahresgehalt eines First Officer (Co-Pilot) nach Angaben von Lufthansa bei mindestens 69.000 Euro. Als Kapitän sind in der höchsten Stufe der Gehaltstabelle bis zu 275.000 Euro möglich – zuzüglich einer Gewinnbeteiligung, sofern die Airline profitabel arbeitet.