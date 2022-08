Lufthansa: Jetzt droht das nächste Chaos

Nachdem die dramatischen Folgen der Coronakrise bis heute Nachwirkungen im Flugbetrieb zeigen und das Chaos an Flughäfen wegen akutem Personalmangel nach der Pandemie erneut unzählige Flüge hat ausfallen lassen, droht jetzt das nächste große Chaos. Denn der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland, die Vereinigung Cockpit, hat jetzt angekündigt: Ab sofort sind bei Lufthansa Streiks der Piloten möglich; ebenso bei Lufthansa Cargo.

Streiks bei Lufthansa sind ab sofort möglich

Ab sofort müssen sich Passagiere von Lufthansa also darauf gefasst machen, dass ihr Flug kurzfristig aufgrund eines Pilotenstreiks ausfällt. Zwar dürfte Cockpit eine solche Maßnahme mindestens 24 Stunden vorher ankündigen, sie würde aber trotzdem Tausende Menschen treffen. Insbesondere solche, die aktuell mit ihren Familien noch den Sommerurlaub genießen. Denn unter anderem in Baden-Württemberg und Bayern enden die Sommerferien erst in der zweiten Septemberwoche.

Zuletzt hatten Vertreter von Cockpit und Lufthansa ergebnislos über die künftigen Eckpunkte der Arbeitsbedingungen von Piloten bei der Kranich-Airline verhandelt. Lufthansa legte am Donnerstag ein geändertes Angebot vor. Es geht nach Angaben der Pilotenvereinigung „in die richtige Richtung“, wird aber trotzdem als „nicht ausreichend“ bewertet. Deswegen seien nun die juristischen und organisatorischen Vorbereitungen für Streikmaßnahmen in die Wege geleitet worden.

Drehkreuze dürften im Mittelpunkt neuer Arbeitskämpfe stehen

„Aktuell liegen wir zu weit auseinander. Neben dem Ausgleich des Reallohnverlusts, brauchen wir jetzt vor allem eine zukunftsfähige Lösung für die Vergütungsstruktur in allen Berufsgruppen“, sagt Cockpit-Sprecher Matthias Baier. Konkrete Informationen dazu, wann und wo der nächste Streik starten könnte, gibt es noch nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass erste Arbeitskampfmaßnahmen mindestens eines der beiden großen Lufthansa-Drehkreuze in Frankfurt (Main) oder München treffen dürften, da sich der Streik dort auch schnell auf Flüge an anderen deutschen Flughäfen auswirkt.

Die Vereinigung Cockpit verlangt nach eigenen Angaben unter anderem ein Plus von 5,5 Prozent beim Gehalt im laufenden Jahr. Außerdem ab 2023 einen automatisierten Inflationsausgleich. Viel mehr ist den Piloten aber ein Dorn im Auge, dass Lufthansa damit begonnen hat, konzernintern einen neuen Flugbetrieb (Air Operator Certificate / AOC) aufzubauen. Er soll primär im Europaverkehr zum Einsatz kommen und Personal beschäftigen, das zu deutlich niedrigeren Gehältern arbeitet.

Bisher hatte Lufthansa ihren Piloten eine exakte Zahl von 325 Flugzeugen garantiert, die das Personal im Cockpit fliegen darf, das dem Konzerntarifvertrag unterliegt. Diese Zusatzvereinbarung hatte Lufthansa gekündigt, um das neue AOC unter dem Namen Cityline 2 aufbauen zu können. Im Extremfall könnte das Kündigungen beim bisherigen (teureren) Stammpersonal zur Folge haben.