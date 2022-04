Lotus Eletre: Elektrifizierter Hyper-SUV ist offiziell

Wenn wir den Namen Lotus in den Raum werfen, wirst du vielleicht als erstes an den Motorsport denken. Schließlich war Lotos lange auch mit einem eigenen Team in der Formel 1 unterwegs. Der britische Hersteller baut aber neben Renn- und futuristischen Sportwagen jetzt auch klassische Pkw. Denn im Jahr 2023 kommt auch ein neues Hyper-SUV dazu: der Lotus Eletre, bisher bekannt unter dem Codenamen Typ T132. Und klar, auch bei diesem Elektroauto steht eine außergewöhnliche Leistung im Vordergrund.

Lotus erfindet sich neu

Auch wenn manche technische Daten noch nicht final sind, stehen die grundsätzlichen Spezifikationen schon fest. Und die besagen, dass der Lotos Eletre 5,1 Meter lang, rund 2,2 Meter breit und etwa 1,6 Meter hoch sein wird – bei einem Radstand von etwas mehr als 3 Metern. Das verspricht ein voluminöses Raumgefühl innen, wird aber auch viel Platz auf der Straße einnehmen.

Die zu erwartende Höchstgeschwindigkeit gibt Lotus mit 260 km/h an. Schon das allein käme ähnlich wie im Porsche Taycan einem Geschwindigkeitsrausch gleich. Doch auch aus dem Stand kann das neue SUV-Modell seine Kraft enorm entfalten. Denn Lotus verspricht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter 3 Sekunden. Kein Wunder, ist der Lotus Eletre doch mit einer Leistung von mindestens rund 600 PS (441 kW) gesegnet, die er über Doppel-Elektromotoren – einer an der Vorder-, einer an der Hinterachse – über alle vier Räder im Allradantrieb entfalten kann. Vier Fahrmodi stehen zur Verfügung: Range, Tour, Sport und Offroad.

Sportliche Züge sind beim Lotus Eletre in der Seitenansicht unübersehbar.

Bis zu 350 kW Ladeleistung

Hinsichtlich der verbauten Batterie geht der Hersteller aktuell davon aus, einen Energiespeicher mit einer Kapazität von mindestens 100 kWh zu verbauen. Das soll reichen, um unter optimalen Bedingungen (und bei gemäßigter Fahrweise) bis zu 600 Kilometer weit zu kommen. Eine Wiederaufladung soll auf Basis eines 800-Volt-Systems an HPC-Ladesäulen mit bis zu 350 kW möglich sein. An AC-Ladesäulen werden bis zu 22 kW unterstützt. Unter optimalen Bedingungen ist eine Wiederaufladung von circa 400 Kilometern neuer Reichweite in 20 Minuten möglich, verspricht der Hersteller.

Um das Ziel der für ein E-SUV recht hohen Reichweite auf seinen bis zu 23 Zoll großen Felgen zu erreichen, wird unter anderem auf aktive Aerodynamik gesetzt. Lufteinlässe und -kanäle führen Luft durch und über die Karosserie des Eletre. Reaktionsfähige Klappen und Spoiler passen zudem ihre Position an, um Reichweite, Geschwindigkeit und Handling zu verbessern.

So präsentiert sich die Rückseite des Lotus Eletre.

Zudem verspricht Lotus, dass der neue Eletre bereit ist, um auch autonom zu fahren (Level 4). Dafür ist ein hochmodernes LiDAR-System mit ausfahrbaren Sensoren über der Front- und Heckscheibe und an den vorderen Radläufen an Bord. Eigenständiges Einparken und automatisiertes Navigieren soll so – örtliche Genehmigungen vorausgesetzt – kein Problem darstellen.

Premium-Anspruch auch im Innenraum

Auch innen soll der Lotus Eletre das Gefühl von Luxus vermitteln. Das beginnt schon bei vier verbauten Einzelsitzen, die ergänzend zu dem traditionellen Fünfsitzer-Design zur Verfügung stehen. Optional ist ein Panorama-Glasdach erhältlich. Fahrer und Beifahrer können auf ein 15,1 Zoll großes Infotainment-OLED-Display zugreifen, Passagieren in der zweiten Sitzreihe steht ein 9 Zoll großer Touchscreen zur Verfügung – aber nur, wenn man sich für die Viersitzer-Option entscheidet.

Der Lotus Eletre bietet auf Wunsch eine Vier-Sitz-Konfiguration mit zusätzlichem Info-Display.

Teil der Serienausstattung ist ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Technologie und ein Audiosystem von KEF mit 1.380-Watt-Setup und 15 Lautsprechern. Auf Wunsch lässt sich das Audio-Erlebnis sogar auf ein 2.160-Watt-System upgraden. Dann sind sogar 23 Lautsprecher verbaut.

Lotus Eletre: Großes Infotainment-Display an der Mittelkonsole, kleines Display hinter dem Lenkrad und Head-up-Display in Serie.

Was kostet der Lotus Eletre?

Die Entwicklung des Lotos Eletre fand in Teams in Großbritannien, China, Schweden und Deutschland statt. Gebaut wird das neue Elektroauto aber in einer neuen Produktionsstätte in Wuhan, China. Das darf nicht verwundern, gehört Lotus doch wie Volvo und Polestar inzwischen mehrheitlich zu Geely. In China sollen künftig auch noch weitere Premium-Lifestyle-Elektrofahrzeuge von Lotus vom Band laufen.

Reservierungen für den Eletre sind ab sofort mit einer Anzahlung in Höhe von 2.500 Euro möglich. Erste Auslieferungen sollen im Jahr 2023 erfolgen. Neben der auf den Fotos oben zu sehenden gelben Lackierung wird es noch sechs weitere geben. Darunter auch ein sportliches Grün. Offizielle Informationen zum Preis gibt es aktuell noch nicht. Der Grundpreis dürfte aber bei etwa 120.000 Euro liegen.