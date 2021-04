"LOL: Last One Laughing" Staffel 2: Prime Video bestätigt diese Stars

Mitten in der großen Coronapandemie ist Amazon Prime Video mit „LOL: Last One Laughing“ ein echter Überraschungserfolg gelungen. Die Show, bei der zehn namhafte Comedians über sechs Stunden lang nicht lachen dürfen, hat nicht nur ein gewaltiges Medienecho ausgelöst, sondern schnell auch viele Fans begeistert. Nach Angaben von Amazon war das Comedy-Format der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland. Und jetzt steht fest, welche Stars in Staffel 2 mit von der Partie sein dürfen.

„LOL: Last One Laughing“ Staffel 2: Diese Comedians sind dabei

Zwei Wochen nach der offiziellen Ankündigung von Gastgeber und Schiedsrichter Michael Bully Herbig, dass es schon bald eine zweite Staffel von „LOL: Last One Laughing“ geben soll, macht Prime Video jetzt Nägel mit Köpfen. Am Montag wurde offiziell verraten, welche Comedians in der Fortsetzung mit von der Partie sein dürfen. Neben drei Stars, die wir schon in Staffel 1 bei ihren verzweifelten Versuchen beobachten durften, auch bei Gags ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht zu lachen, sind auch sieben neue Gesichter mit von der Partie.

Wie in Staffel 1 sind auch in Staffel 2 Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer fest eingeplant. Dazu gesellen sich mit Bastian Pastewka, Annette Frier und Martina Hill drei weitere Schwergewichte der deutschen Comedy-Szene. Abgerundet wird das Ensemble durch Satiriker Tommi Schmitt, Moderatorin und Schauspielerin Larissa Rieß und Stand-up-Comedienne Tahnee Schaffarczyk. Und als zehnter Promi darf ein altbekanntes Gesicht von Pro Sieben mitmischen. Amazon ist es gelungen, niemand geringeren als Klaas Heufer-Umlauf zu verpflichten, der mit seinem Sender-Kollegen Joko Winterscheidt schon in „Circus Halligalli“ das Format „Aushalten: Nicht lachen“ präsentierte – und nicht selten hoffnungslos scheiterte.

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchen in Staffel 2 von „LOL: Last One Laughing“ ihr Glück, nicht zu lachen.

Wann kommt Staffel 2 der Comedyshow?

Ein genaues Startdatum für Staffel 2 von „LOL“ steht noch nicht fest. Sicher ist bisher nur, dass es mit neuen Folgen der Comedyshow im Herbst 2021 weitergehen soll. Es handelt sich um eine exklusive Eigenproduktion, die in Deutschland nur bei Prime Video zu sehen ist. „Wir freuen uns sehr über die überwältigende Resonanz auf die erste ‚LOL‘-Staffel. Ich denke, dass wir mit diesem starken Cast die Zuschauer in der zweiten Staffel wieder genauso gut unterhalten und zum Lachen bringen werden“, sagt Produzent Otto Steiner von Constantin Entertainment.

Die sechsteilige Show „LOL: Last One Laughing“ begleitet zehn der beliebtesten Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn nur wer zuletzt lacht gewinnt. Und zwar 50.000 Euro für einen guten Zweck. Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kollegen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik oder Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stehen dabei unter ständiger Beobachtung, alles wird minutiös gefilmt: Michael Bully Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Für Carolin Kebekus, Teilnehmerin der ersten Staffel, war das nach eigenen Angaben „die Hölle“.

