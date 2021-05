Loki stellt das Marvel Universum mal wieder Kopf und das bereits vor dem eigentlich anvisierten Start seiner neuen Serie. Seit Beginn der Serie „WandaVision“ bei Disney+ starten alle neue Serien freitags und die darauffolgenden neuen Episoden erscheinen ebenfalls freitags, nur Loki möchte es anders haben.

Serienstart vorverlegt

Tom Hiddleston persönlich kündigte in einem kurzen Video an, dass die neue Serie rund um den Antihelden bereits zwei Tage früher Premiere bei Disney+ feiern wird. Geplanter Serienstart war ursprünglich Freitag, der 11. Juni 2021. Doch der Loki Darsteller weiß zu berichten: „Mittwoche sind die neuen Freitage“. Dementsprechend wird die erste Episode bereits am 9. Juni 2021 bei Disney+ zu sehen sein und die weiteren Folgen erscheinen ebenfalls immer mittwochs.

Darum geht es bei Loki

Loki ist der Adoptivbruder von Thor und deren geschwisterliche Beziehung ist nicht allzu gut. Bereits in den Avengers Filmen tauchte Loki als Antiheld auf und machte es den Helden gerne schwer. Bereits 2019 bestätigte Disney die Gerüchte um eine eigene Produktion über den Gott des Schabernacks. In sechs Folgen wird Loki Anfang Juni zurückkehren.

In der Serie wird Loki es mit der Organisation Time Variance Authority zu tun bekommen. Die bewacht die unterschiedlichen Zeitlinien im Multiversum. Wie der Trailer verrät, braucht die Organisation anscheinend die Hilfe des einzigartigen Lokis, um die Zeitlinie in Ordnung zu halten beziehungsweise sie wieder in Ordnung zu bringen.

Cast der Serie

Tom Hiddleston schlüpft auch in dieser Serie wieder in die Rolle des Gottes Loki. Ebenfalls mit dabei sein wird Owen Wilson der Mobius M. Mobius spielen wird, eine Person die für Time Variance Authority arbeitet. Ebenfalls an der Serie beteiligt sind Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Sasha Lane und Cailey Fleming. Letztere wird eine junge Sylvie Lushton oder auch bekannt als Enchantress spielen. Sie ist ursprünglich ein normaler Mensch gewesen, bekommt aber von Loki magische Kräfte.