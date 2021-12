Laptop-Zubehör im Home-Office und unterwegs: Logitech MX Keys Mini für Windows und Mac

Die Logitech MX Keys Mini ist eine Tastatur im Format von rund 13,2 × 19,6 Zentimetern bei einer Dicke von rund 2 Zentimetern. Sie wiegt leichte 506 Gramm und ist mit diesen Dimensionen nicht nur für den stationären Betrieb, sondern auch für unterwegs zu gebrauchen.

Die Tastatur verbindet sich per Bluetooth in der Low-Energy-Variante oder mit dem separat erhältlichen Sicherheits-USB-Dongle „Logi Bolt“ mit dem PC oder Laptop. Die Tastatur selbst ist akkubetrieben und hält bei voller Ladung bis zu 10 Tage durch, wobei ein Löwenanteil des Stromverbrauchs von der LED-Hintergrundbeleuchtung eingenommen wird. Deaktivierst du diese, verlängert sich die Akkulaufzeit der MX Keys Mini auf einige Monate. Aufgeladen wir per USB-C-Anschluss, ein entsprechendes Kabel liegt dem Lieferumfang bei.

Sondertasten, Sensor-Features, Multitasking: Das steckt in der Logitech MX Keys Mini

Neben den klassischen Tasten einer QWERTZ-Tastatur besitzt die kompakte Tastatur noch einige Sondertasten, etwa für Emojis oder die Stummschaltung des PC-Mikros, was bei Videokonferenz praktisch ist. Dazu gibt es noch eine interessante Taste, die eine Diktatfunktion freischaltet und mit der du gesprochenen Text schriftlich festhältst.

Äußerst fein ist dazu die Sensorik der Tastaturbeleuchtung. Um Strom zu sparen, schalten sich die LEDs nach einiger Zeit aus. Fängst du dann wieder an zu tippen, erkennen Näherungssensoren in der Tastatur, dass sich deine Finger nähern und die Lämpchen schalten sich wieder dazu. So kannst du selbst in dunkler Umgebung noch gut arbeiten.

Klassisches, kompaktes Layout der Logitech MX Keys Mini – aber kein Nummernblock.

Insgesamt kannst du die Tastatur mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden. Per Schalter switchst du um und schreibst auf einem anderen PC weiter. Insgesamt verspricht der Hersteller eine Bluetooth-Reichweite von bis zu 10 Metern, was dieser Funktion in geschäftigen Büro-Umfeldern zugutekommt.

Die MX Keys Mini von Logitech kostet ursprünglich 109 Euro, ist mittlerweile aber schon für unter 90 Euro zu haben. Erhältlich ist sie in Layout-Varianten für Windows-Rechner und Macs. Bei den Farben hast du die Auswahl zwischen Dunkelgrau („Graphite“), Silber (Pale Grey) und Rosa („Rose“).