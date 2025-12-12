Das nächste Mal, wenn du einen Notruf absetzt, könnte das per Videoanruf geschehen, wenn du ein Android-Smartphone nutzt. In bestimmten Fällen sollte das effizienter als ein einfacher Anruf sein, da sich Rettungskräfte so einen besseren Überblick über die Situation verschaffen können. Somit könnte sich das nächste Update mit der Einführung von Live-Videos für Notfälle in manchen Fällen als lebensrettend erweisen.

Echtzeit-Video bei Notrufen

Wie in einem Blog-Beitrag angekündigt, ermöglicht das neue Notfall-Live-Video Menschen in Not, den Vorfall live an die Einsatzkräfte zu übermitteln. Dadurch kann das Notfallteam die Situation in Echtzeit besser einschätzen.

Dies ist eine wichtige Funktion, die Leben retten kann, da jede Sekunde einen Unterschied machen kann. So können die Disponenten den Anrufern beispielsweise Erste-Hilfe-Maßnahmen oder andere Sicherheitsvorkehrungen anleiten, während die Rettungskräfte unterwegs sind.

Wir haben die Funktion so konzipiert, dass sie einfach und sicher ist und keine Einrichtung erfordert. Wenn der Rettungsdienst während eines Notrufs oder einer SMS feststellt, dass eine Besichtigung des Tatorts hilfreich wäre und es sicher ist, kann er eine Anfrage an Ihr Gerät senden.

Die Funktion kommt zu tragen, wenn der Notruf per Anruf ausgelöst wird. Die Notrufzentrale kann während des Gesprächs eine Anfrage für Live-Videos an dein Smartphone senden und erhält so Zugriff auf das, was die Kamera sieht.

Der Datenschutz ist integriert. Die Anrufer haben die Möglichkeit, die Live-Videoübertragung zu akzeptieren und können sie jederzeit nach eigenem Ermessen beenden. Google gibt ebenso an, dass alle Live-Videoanrufe im Notfall standardmäßig verschlüsselt sind.

Wo ist Android Emergency Live Video verfügbar?

Live-Videonotrufe werden bereits für Android-Smartphones mit Android 8.0 und höher eingeführt. Die Funktion ist bislang allerdings nur in ausgewählten Regionen Deutschlands, außerdem den USA und Teilen von Mexiko verfügbar. Angesichts der Bedeutung der Funktion wird erwartet, dass sie in Zukunft auf weitere Länder und Regionen ausgeweitet wird.

Der Service baut auf bestehenden Android-Notfalltools auf, die beispielsweise auch die Sturzerkennung beinhalten. Auf den Pixel Watches hat Google zudem kürzlich eine Satellitenverbindung hinzugefügt, um Notrufnummern in Gebieten ohne Mobilfunk- oder Wi-Fi-Abdeckung zu kontaktieren.