Lieferdienste zu Weihnachten: So umgehst du bequem das Chaos im Supermarkt

Sich vor Weihnachten durch volle Geschäfte quälen und die letzten, begehrten Lebensmittel erhaschen. Eine Situation, die jeder gern umgehen will. Lieferdienste stellen eine Lösung für das Problem dar und bringen dir alle Zutaten direkt an die Haustür, die du für dein Festessen brauchst. Generell gilt, auch wenn die Lieferdienste keine genauen Angaben zu Weihnachten machen: Je früher du bestellst, desto besser.

Amazon Fresh

Bei Amazon Fresh bekommst du allerlei Produkte, die man auch im Supermarkt an der Ecke findet. Vor allem frische Lebensmittel finden sich in den virtuellen Regalen, wie etwa Eier, Fleisch oder auch Tiefkühlprodukte. Zusätzlich gibt es viele vegetarische oder vegane Optionen, Bio-Lebensmittel und Getränke.

Wie jedes andere Paket auch liefert Amazon Fresh die Lebensmittel direkt nach Hause. Um den Lieferdienst nutzen zu können, ist allerdings eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft nötig. Zusätzlich kommen 3,99 Euro Lieferkosten on top – konkret, wenn du weniger als 80 Euro für Lebensmittel bei Amazon Fresh ausgibst. Wichtig zu wissen: Amazon Fresh ist bislang nur in einigen Großstädten Deutschlands verfügbar.

Edeka24 und Bringmeister

Edeka bietet gleich zwei Optionen, Lebensmittel zu bestellen: Zum einen über den eigenen virtuellen Supermarkt Edeka24 und zum anderen über den Lieferdienst Bringmeister. Letzterer war früher einmal eigenständig.

Edeka24 bietet wie Rewe zahlreiche Produkte an, die haltbare Lebensmittel, Getränke, oder Drogerieprodukte an, die deutschlandweit an Privatpersonen geliefert werden. Kühlwaren und Obst können hingegen nicht versendet werden. Ab 99 Euro Warenwert liefert Edeka versandkostenfrei. Darunter musst du rund 5,95 Euro Gebühren zusätzlich zahlen. Edeka24 benötigt in der Regel 2-5 Werktage, um deine Bestellung zu bearbeiten.

Bringmeister bietet auch frische Waren an, sodass du Aufschnitt – wie beispielsweise Wurst und Käse – bestellen kannst. Neben Getränken, haltbaren Produkten und Co. gibt es auch ein Angebot von Bio-Ware und Haushaltsprodukten. Der Nachteil ist, dass Bringmeister derzeit nur in Berlin, München und Potsdam verfügbar ist. Allerdings bietet der Service eine Lieferzeit innerhalb einer Stunde an. Der Mindestbestellwert liegt bei 40 Euro.

REWE Lieferdienst

Beim REWE-Lieferservice kannst du Produkte ganz einfach zu dir nach Hause bestellen. Damit ein Supermarkt in deiner Nähe herausgesucht wird, musst du einfach deine Postleitzahl eingeben – fertig.

Du kannst zwischen den verfügbaren Produkten frei auswählen und anschließend bestellen. Danach liefert REWE deine gewünschten Produkte nach Hause. Möchtest du dir doch die Beine vertreten, kannst du die reservierten Produkte auch direkt im stationären Geschäft abholen. REWE verlangt keinen Mindestbestellwert, Versandkosten kommen bei einer Lieferung trotzdem obendrauf. Je nach Stadt, Liefertermin und Warenkorbwert können die Gebühren variieren.

Flink, Gorillas und Co.: Für Notfälle und Vergessenes

Bei Flink und Gorillas zählt vor allem um eines: Schnelligkeit. Man verspricht, die Bestellung in circa zehn Minuten zu liefern. Praktisch für alle kurzentschlossenen oder jene, denen eine Zutat beim Kochen oder Backen fehlt. Bezahlt wird ausschließlich über die App. Die sogenannten „Rider“ bringen dir sowohl haltbare Lebensmittels als auch frische Kost, wie Obst und Gemüse. Bestellbar sind außerdem Tiefkühlprodukte, Haushaltswaren, Alkohol und auch Tabak. Mindestbestellwert ist 1 Euro, zum Warenwert kommen 1,80 Euro Lieferkosten hinzu.

Vorteil von Gorillas: Der Dienst verlangt keinen Mindestbestellwert, du bist also flexibel. Die Lieferkosten belaufen sich hingegen ebenso auf 1,80 Euro. Im Gegensatz zu Flink bietet der Lieferdienst außerdem eine große Auswahl an veganen Waren und Fitness-Snacks. Bezahlen musst du deine Lieferung ebenfalls digital über die App, mittels Kreditkarten, PayPal oder Apple Pay.

