Neu bei Lieferando: Auf diese App-Funktion hast du lange gewartet

Die App-Entwickler von Lieferando haben ihrer kleinen Software für Essensbestellungen eine Trinkgeld-Funktion spendiert. Damit kannst du jenem Fahrer, der dir das Essen nach Hause oder ins Büro liefert, über den Food Tracker oder die Bestellverlauf-Seite ganz einfach ein Trinkgeld spendieren, über das er sich sicherlich freuen wird. Zunächst funktioniert das aber nur in der iOS-App für iPhones und iPads. In der App für Android-Smartphones soll ein entsprechendes Update zeitnah folgen.

Lieferando stellt kontaktlos zu – Trinkgeld per App löst ein Problem

Diese neue Funktion ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass die Lieferungen von Pizza, Burger und anderen leckeren Köstlichkeiten bei Lieferando schon seit einigen Wochen aufgrund der Corona-Krise kontaktlos erfolgen. Der Fahrer stellt seine Lieferung vor deiner Haus- oder Bürotür ab und entfernt sich zwei Meter. Erst wenn du die Tür geöffnet hast, um deine Lieferung entgegen zu nehmen, entfernt er sich wieder.

Zwar war es natürlich auch mit der kontaktlosen Lieferando-Lieferung irgendwie möglich, einen Trinkgeld-Austausch zu bewerkstelligen. Zum Beispiel, indem man die eine oder andere Euro-Münze auf die Fußmatte legte. Doch mit der Möglichkeit, Trinkgeld per App an den Fahrer zu zahlen, ist in Zeiten wie diesen noch mehr Sicherheit für alle Beteiligten gegeben.

Trinkgeld für Lieferando-Fahrer sehr wichtig

Sicherlich ist eine Funktion wie diese keine bahnbrechende Neuerung. Bevor eine Trinkgeldzahlung in Corona-Zeiten aber ganz ausbleibt – und das ist in den vergangenen Wochen bei vielen Monaten sicherlich nicht selten geschehen – ist ein Trinkgeld per App doch allemal die bessere Alternative. Schließlich sind die Fahrer, die dir das Essen nach Hause liefern und so Arbeit abnehmen, ein Stück weit auch auf das Trinkgeld angewiesen. Schon allein, um ihren oftmals recht mauen Stundenlohn ein bisschen aufzupeppen.

Lieferando garantiert jenen Fahrern, die direkt bei Takeaway.com beschäftigt sind, übrigens eine 100-prozentige Auszahlung der eingehenden Trinkgeld-Zahlungen. Auch etwaige Abzüge wegen anfallenden Gebühren bei Zahlung durch eine Kreditkarte müssten Fahrer nicht befürchten. Partner, die ihre eigenen Fahrer beschäftigen, sind dafür verantwortlich, das Trinkgeld an die Fahrer zu verteilen, heißt es in einem Tweet auf Anfrage eines Nutzers.