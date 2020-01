Lidl Connect: Vodafone LTE-Volumen ab heute deutlich erhöht

Verlängert sich dein Lidl-Paket ab dem heutigen 2. Januar 2020, so profitierst du automatisch von den Verbesserungen. Willst du Neukunde werden, so gibt es parallel dazu ab heute eine Aktion, die ebenfalls automatisch in Kraft treten sollen. Parallel dazu gibt es für Neukunden noch eine zusätzliche Aktion, die dir ebenfalls mehr Datenvolumen beschert.

Im Gegensatz zum Mitbewerber Aldi, mit seinem Produkt Aldi Talk, nutzt Lidl Connect das Netz von Vodafone. Es gilt als deutlich besser ausgebaut als das von Aldi verwendete O2-Netz. Und: Im Gegensatz zu früher kannst du inzwischen mit Lidl Connect auch LTE nutzen. Erst Anfang Dezember hatte Aldi Talk eine vergleichbare Änderung angekündigt.

Mehr Datenvolumen bei gleichem Preis

Bislang bot Lidl seinen Kunden im Tarif Smart XS regulär 750 MB Daten an. Das reicht kaum für eine ernsthafte Nutzung des Mobilfunknetzes. Jetzt ist es 1 GB. Weiterhin bekommst du als Kunde in diesem Tarif 100 Einheiten für Gesprächsminuten oder SMS in alle Netze. Der Preis bleibt bei 4,99 Euro pro vier Wochen.

Auch Kunden des Tarif Smart S bekommen ab der nächsten Buchung der Tarifoption mehr Datenvolumen. Für 7,99 Euro je vier Wochen sind es dann 3 GB statt bisher 2 GB, die versurft werden können. Die Flatrate für SMS und Gespräche ist weiterhin enthalten. Und hast du den Tarif Smart L gebucht, so wirst du jetzt 5 GB Datenvolumen statt bislang 4 GB nutzen können. Der Preis hier: 12,99 Euro je vier Wochen.

Auch der Tarif Smart XL ist deutlich besser und günstiger geworden. Statt 19,99 Euro für 6 GB bekommst du hier jetzt 7 GB für 17,99 Euro.

Aktion für Neukunden

Wenn du jetzt erst Lidl Connect Kunde wirst, dann profitierst du von einer Aktion. Lidl Connect gibt dir in allen Tarifen mehr Datenvolumen. Bis zu 13 GB sind drin. Das allerdings gilt nicht auf Dauer, sondern nur für die ersten zwölf Wochen nach Aktivierung.

Übrigens: Aktuell kannst du sogar 5G mit Lidl Connect nutzen.

