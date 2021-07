LG zurück im Smartphone-Business – jedoch anders als erwartet

LG hat im April 2021 eine folgenschwere Entscheidung getroffen und sich von seiner Smartphone-Sparte verabschiedet. Die Vertriebsstruktur des Unternehmens kann allerdings nicht von heute auf morgen aufgelöst werden – zumal der Hersteller neben Mobiltelefone auch zahlreiche andere Produkte wie Computer oder Fernseher zum Verkauf anbietet. Nun scheint LG Berichten zufolge eine Lösung für das Dilemma gefunden zu haben. Der Südkoreaner verkauft wieder Smartphones – und zwar die von Apple.

LG verkauft iPhones

In seinem Heimatland Südkorea verfügt LG über 400 sogenannter „LG Best Shops“. Laut dem Portal Herald Economic Daily möchte LG die verfügbare Verkaufsfläche demnächst dazu nutzen, um Apples iPhones, iPads sowie die Apple Watch zu verkaufen. MacBooks stünden dem Bericht zufolge allerdings in Konkurrenz zu LGs eigenen Computern. Darum werden diese auch künftig nicht über die LG-Geschäfte vertrieben.

Die Umsetzung wirft Fragen auf

Aktuell ist noch unklar, wie das Vorhaben konkret umgesetzt werden soll. LG könnte Apple-Produkten beispielsweise einen eigenen Bereich einräumen oder diese schlicht in die eigenen Regale stellen. Viel Zeit für die Planung bleibt den beiden Herstellern allerdings nicht mehr. Denn laut dem Bericht soll der Verkauf bereits im kommenden Monat beginnen.

Erste Gerüchte zu einer solchen LG-Apple-Partnerschaft erschienen bereits vor einigen Wochen. Eine offizielle Stellungnahme seitens LG oder Apple blieb bisher allerdings aus.

Was erwartet Besitzer von LG-Smartphones?

Obwohl der südkoreanische Hersteller sich von der Smartphone-Produktion angewandt hat, verfügen derzeit noch zahlreiche Nutzer über ein LG-Handy. Darum versprach LG, dass Oberklasse-Smartphones der V-, G-, Wing– und Velvet-Serien, die ab 2019 auf den Markt kamen, drei Jahre lang mit Updates versorgt werden. Das bedeutet, dass Nutzer mit Versionsupdates auf Android 12 oder gar Android 13 rechnen können. Alle anderen LG-Mobiltelefone, die 2020 herauskamen, sollen derweil zwei Jahre lang Aktualisierungen erhalten. Somit dürften auch diese im Laufe der Zeit mit Android 13 ausgestattet werden.