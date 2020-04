LG Velvet statt Chocolate: So soll das Smartphone-Comeback gelingen

LG gehörte im Frühjahr zu den ersten großen Unternehmen, die von sich aus einen Rückzug vom Mobile World Congress (MWC) in Barcelona verkündeten. Offizielle Begründung: das grassierende Coronavirus. Doch auch nach der weltgrößten Mobilfunkmesse blieb es bei dem südkoreanischen Elektronikkonzern in Sachen Smartphone-Neuheiten erstaunlich ruhig. Nur das LG V60 ThinQ 5G schaffte es mit Blick auf Neuvorstellungen in die Gazetten dieser Welt. Seitdem – die Vorstellung des 5G-Handys ist immerhin schon sechs Wochen her – hat sich herzlich wenig getan. Bis jetzt.

LG Velvet – Möge der Angriff beginnen

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Gerüchte um ein neues LG-Smartphone gegeben, das der Chocolate-Reihe von LG entspringen soll. LG Chocolate? Klingelt da nicht etwas? Richtig! Schon im Jahr 2006 wurde das erste Chocolate-Phone von LG präsentiert – mit elegantem Slider-Mechanismus und feuerroten Sensor-Tasten. Das hatte Stil und stand LG gut zu Gesicht. Doch aus dem vermeintlichen Chocolate-Comeback wird wohl nichts. Denn LG selbst hat dem Gerücht mit einer Unternehmensmitteilung Wind aus den Segeln genommen.

Darin heißt es: Das nächste LG-Smartphone soll LG Velvet heißen. Es sei führend und lege den Fokus auf stilvolles und taktil ansprechendes Design. Taktil? Der Duden definiert dieses selten genutzte Adjektiv mit den Worten „den Tastsinn betreffend“. Und LG selbst führt in seiner Mitteilung weiter aus, das neue LG-Smartphone zeichne sich durch eine einzigartige „Regentropfen“-Kamera und einen symmetrischen, fließenden Formfaktor aus. Der sei sowohl für das Auge als auch für die Berührung angenehm.

Feinste Marketing-Formulierungen also, die LG wählt, um Technikbegeisterte und Mobilfunk-Fans neugierig auf den Nachfolger der LG-G-Serie zu machen. Ob man auch vom Namen selbst etwas ableiten kann, wird sich noch zeigen müssen. Fakt ist: Velvet steht – auch an dieser Stelle sei der Duden zurate gezogen – für „Baumwollsamt mit glatter Oberfläche“. Und eine samtartige Oberfläche wäre auf dem Smartphone-Markt tatsächlich eine Innovation.

Neuvorstellung im Mai?

Wann genau das LG Velvet seine Weltpremiere feiern wird? Unklar. Dazu hat LG nämlich noch nichts verraten. Spekuliert wird über den 15. Mai. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Weitere technische Details zum LG Velvet werden voraussichtlich im Laufe der kommenden Wochen Schritt für Schritt aus dem Sack gelassen. Eine Strategie, die LG schon bei anderen Smartphone-Flaggschiffen verfolgte.

Bei Twitter sind unterdessen Bilder aufgetaucht, die das Design des Smartphones schon vorab verraten sollen. Von einer Samt-Oberfläche ist dort wenig zu sehen, sehr wohl aber von einem glatten, durchaus markanten, länglichen Design. Das Display auf der Vorderseite ist an den Seiten abgerundet, das Kamera-Setup auf der Rückseite erinnert entfernt tatsächlich an einen zerfließenden Regentropfen.

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP — Ice universe (@UniverseIce) April 12, 2020

Ob es sich bei den Bildern aber tatsächlich schon um das finale Design handelt, bleibt abzuwarten. Render-Bilder sind schnell erstellt, deswegen sollte man derartigen Vorabinformationen noch nicht allzu viel Vertrauen schenken.